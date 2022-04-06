06.04.2022 11:43 Рита Парфенова

Под Харьковом застрелили трех человек: пытались замаскировать под смерть от обстрела

Группа из шести злоумышленников убила трех человек в Купянском районе, тела загрузили в автомобиль и подожгли.

Одного из подозреваемых в убийстве взяли под стражу, сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает РЕДПОСТ.



Убийство произошло около семи часов вечера 23 марта 2022 года на дороге вблизи с. Зеленый Гай Купянского района Харьковской области. Группа из шестерых мужчин убила трех человек из-за неприязненных отношений в прошлом. Для убийства использовалось автоматическое огнестрельное оружие, которым преступники завладели из разбитой военной колонны на территории пгт Печенеги.

Затем тела убитых рассадили в салоне автомобиля, который принадлежал одному из пострадавших, отвезли в сторону села Шиповатое, где проживал один из погибших, сожгли автомобиль с потерпевшими, имитивировав смерть во время обстрела, и скрылись.





5 апреля один из подозреваемых в убийстве, 25-летний мужчина, был задержан в Полтаве. При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении по факту умышленного убийства трех человек, совершенное по предварительному сговору группой лиц (п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины).



В настоящее время устанавливается местонахождение остальных злоумышленников.

Источник: Прокуратура Харьковской области

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