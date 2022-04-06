06.04.2022 10:34 Рита Парфенова

Как в Харькове получить услуги ЦПАУ онлайн

Пока Центр предоставления административных услуг Харькова и его территориальные подразделения не работают, горожане могут получить консультацию квалифицированных специалистов онлайн.

Консультации в сфере регистрации и предоставления паспортных услуг предоставляются онлайн специалистами соответствующих департаментов, передает РЕДПОСТ.

Харьковчане могут задать вопросы, воспользовавшись такими контактами:

по вопросам предоставления социальных услуг консультирует Департамент социальной политики:

- электронная почта: [email protected]

- страница в «Facebook»: https://www.facebook.com/soczahist.kh



по вопросам о регистрации места жительства - Департамент регистрации:

- страница в «Facebook»: https://www.facebook.com/dr.city.kharkov.ua/

- резервная электронная почта: [email protected] (только для получения консультаций в период военного положения).



по вопросам о предоставлении паспортных услуг - Государственная миграционная служба Украины:

- список необходимых контактов указан в сообщениях на страницах службы в «Facebook»: https://www.facebook.com/100040639554093/posts/618672986164014/?d=n и https://www.facebook.com/100040639554093/posts/618490686182244/?d=n



по вопросам регистрации ребенка, брака или получения свидетельства о смерти - Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Харьков):

- «горячая» линия: (099) 639-63-64, (063) 054-76-23, (050) 036-80-39, (093) 274-70-37, (05745) 7-41-05

- электронная почта: [email protected]



В ЦПАУ обращают внимание, что каждый указанный субъект предоставления услуг консультирует в рамках своей сферы деятельности. Учитывая большое количество обращений, возможны проблемы со сроками предоставления консультаций.



«Надеемся на ваше понимание. Держимся вместе. Берегите себя и друг друга!» – отметили в ЦПАУ.



