Как в Харькове получить услуги ЦПАУ онлайн

Пока Центр предоставления административных услуг Харькова и его территориальные подразделения не работают, горожане могут получить консультацию квалифицированных специалистов онлайн.
Консультации в сфере регистрации и предоставления паспортных услуг предоставляются онлайн специалистами соответствующих департаментов, передает РЕДПОСТ.
Харьковчане могут задать вопросы, воспользовавшись такими контактами:
по вопросам предоставления социальных услуг консультирует Департамент социальной политики:
- электронная почта: [email protected]
- страница в «Facebook»: https://www.facebook.com/soczahist.kh
по вопросам о регистрации места жительства - Департамент регистрации:
- страница в «Facebook»: https://www.facebook.com/dr.city.kharkov.ua/
- резервная электронная почта: [email protected] (только для получения консультаций в период военного положения).
по вопросам о предоставлении паспортных услуг - Государственная миграционная служба Украины:
- список необходимых контактов указан в сообщениях на страницах службы в «Facebook»: https://www.facebook.com/100040639554093/posts/618672986164014/?d=n и https://www.facebook.com/100040639554093/posts/618490686182244/?d=n
по вопросам регистрации ребенка, брака или получения свидетельства о смерти - Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Харьков):
- «горячая» линия: (099) 639-63-64, (063) 054-76-23, (050) 036-80-39, (093) 274-70-37, (05745) 7-41-05
- электронная почта: [email protected]
В ЦПАУ обращают внимание, что каждый указанный субъект предоставления услуг консультирует в рамках своей сферы деятельности. Учитывая большое количество обращений, возможны проблемы со сроками предоставления консультаций.
«Надеемся на ваше понимание. Держимся вместе. Берегите себя и друг друга!» – отметили в ЦПАУ.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: