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06.04.2022  10:34   Рита Парфенова

Как в Харькове получить услуги ЦПАУ онлайн

Пока Центр предоставления административных услуг Харькова и его территориальные подразделения не работают, горожане могут получить консультацию квалифицированных специалистов онлайн.

https://www.city.kharkov.ua/ru/news/-50289.html

Консультации в сфере регистрации и предоставления паспортных услуг предоставляются онлайн специалистами соответствующих департаментов, передает РЕДПОСТ.

Харьковчане могут задать вопросы, воспользовавшись такими контактами:

по вопросам предоставления социальных услуг консультирует Департамент социальной политики:
- электронная почта: [email protected]
- страница в «Facebook»: https://www.facebook.com/soczahist.kh

по вопросам о регистрации места жительства - Департамент регистрации:
- страница в «Facebook»: https://www.facebook.com/dr.city.kharkov.ua/
- резервная электронная почта: [email protected] (только для получения консультаций в период военного положения).

по вопросам о предоставлении паспортных услуг - Государственная миграционная служба Украины:
- список необходимых контактов указан в сообщениях на страницах службы в «Facebook»:  https://www.facebook.com/100040639554093/posts/618672986164014/?d=n и https://www.facebook.com/100040639554093/posts/618490686182244/?d=n

по вопросам регистрации ребенка, брака или получения свидетельства о смерти - Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции (г. Харьков):
- «горячая» линия: (099) 639-63-64, (063) 054-76-23, (050) 036-80-39, (093) 274-70-37, (05745) 7-41-05
- электронная почта: [email protected]

В ЦПАУ обращают внимание, что каждый указанный субъект предоставления услуг консультирует в рамках своей сферы деятельности. Учитывая большое количество обращений, возможны проблемы со сроками предоставления консультаций.

«Надеемся на ваше понимание. Держимся вместе. Берегите себя и друг друга!» – отметили в ЦПАУ.

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  цнап, админуслуги, харьков
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