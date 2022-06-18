18.06.2022 14:58 Дмитрий Колоней

Более тысячи обращений в день обрабатывают в центрах админуслуг Харькова

ЦПАУ Харькова за месяц предоставили десятки тысяч услуг и консультаций

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ЦПАУ, жители Харькова получили 27,9 тыс. услуг в Центре предоставления административных услуг и его территориальных подразделениях за месяц их работы.

Несмотря на сохраняющеюся непростую ситуацию 62 администратора продолжают героически работать, ведь понимают, что в их помощи нуждаются немало харьковчан. За это время они предоставили 25,7 тыс. консультаций и отработали 2,6 тыс. электронных обращений, поступивших через «Facebook», «Telegram» и электронную почту. Кроме того, более 10 тыс. консультаций гражданам предоставили операторы call-центра.

Напомним, центры предоставления административных услуг города Харькова начали принимать граждан месяц назад, 18 мая. С момента возобновления работы перечень услуг был расширен с 22-х до 60-ти. Записаться на прием в ЦПАУ можно через официальный сайт, чат-бот и call-центр 0800-304-304.