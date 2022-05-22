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22.05.2022  16:58   Дмитрий Колоней

В харьковском ЦПАУ расширяется спектр админуслуг

В Харькове расширяют перечень предоставляемых административных услуг.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылясь на горсовет, ЦПАУ Харькова и его территориальные подразделения в понедельник, 23 мая 2022, расширят список предоставления административных услуг.
 
В частности, будет восстановлен прием документов на получение услуг Департамента жилищно-коммунального хозяйства, а также Управления коммунального имущества и приватизации Департамента экономики и коммунального имущества.
 

Теперь граждане смогут обращаться за получением таких услуг:

 
  • признание граждан нанимателями занимаемой жилой площади после изменения статуса общежития на жилой дом;
  • взятие на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
  • признание граждан нанимателями занимаемых жилых помещений коммунального/ведомственного жилищного фонда;
  • выдача справки о пребывании в реестрах граждан, изъявивших желание и имеющих право на получение доступного жилья;
  • выдача свидетельства о праве собственности на жилье.
 
С полным списком административных услуг можно ознакомиться по ссылке. 
 
Напомним, прием и выдача документов в ЦПАУ производится по предварительной записи в электронной очереди. Зарегистрироваться можно через: официальный сайт, бесплатный многоканальный call-центр (0800-304-304), чат-бот в Telegram.
 
График работы ЦПАУ – с 9:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.
Подписывайтесь на Telegram-канал официального сайта Харьковского горсовета.
 
Тэги:  админуслуги, цпау, харьков
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