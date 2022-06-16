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16.06.2022  11:41   Рита Парфенова

Регистрация места жительства, недвижимости и бизнеса в Харькове: горячие телефоны и рабочая почта

Департамент регистрации в Харбкове возобновил работу «горячей линии» и официальной электронной почты.

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Возобновлена работа «горячей линии» в сфере регистрации, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

  • Как сообщили в Центре предоставления административных услуг города Харькова, теперь все консультации по услугам в сфере регистрации места жительства, недвижимости и бизнеса граждане могут получить:
  • по телефону «горячей линии»: 0 800 304 307;
  • отправив электронное обращение на официальную почту;
  • в мессенджере «Facebook».

Также в ЦПАУ обратили внимание, что в связи с возобновлением работы официальной электронной почты прием обращений на резервную электронную почту [email protected] прекращается.

Напомним, в харьковских ЦПАУ принимают заявления о поврежденном имуществе.

Тэги:  админуслуги, горячая линия, харьков
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