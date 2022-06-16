Регистрация места жительства, недвижимости и бизнеса в Харькове: горячие телефоны и рабочая почта

Департамент регистрации в Харбкове возобновил работу «горячей линии» и официальной электронной почты.
Возобновлена работа «горячей линии» в сфере регистрации, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
Также в ЦПАУ обратили внимание, что в связи с возобновлением работы официальной электронной почты прием обращений на резервную электронную почту [email protected] прекращается.
Напомним, в харьковских ЦПАУ принимают заявления о поврежденном имуществе.
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Старайтесь меньше попадаться начальству на глаза: сегодня оно будет настроено жестко и авторитарно.
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