16.06.2022 11:41 Рита Парфенова

Регистрация места жительства, недвижимости и бизнеса в Харькове: горячие телефоны и рабочая почта

Департамент регистрации в Харбкове возобновил работу «горячей линии» и официальной электронной почты.

Возобновлена работа «горячей линии» в сфере регистрации, передает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.

Как сообщили в Центре предоставления административных услуг города Харькова, теперь все консультации по услугам в сфере регистрации места жительства, недвижимости и бизнеса граждане могут получить:

по телефону «горячей линии»: 0 800 304 307;

отправив электронное обращение на официальную почту;

в мессенджере «Facebook».

Также в ЦПАУ обратили внимание, что в связи с возобновлением работы официальной электронной почты прием обращений на резервную электронную почту [email protected] прекращается.

Напомним, в харьковских ЦПАУ принимают заявления о поврежденном имуществе.