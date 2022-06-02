    
Главная Новости Харькова Общество О поврежденном имуществе уже можно заявить а харьковских центрах админуслуг
02.06.2022  19:58   Дмитрий Колоней

О поврежденном имуществе уже можно заявить а харьковских центрах админуслуг

В харьковских ЦПАУ принимают заявления о поврежденном имуществе


О поврежденном имуществе уже можно заявить а харьковских центрах админуслуг
Как собщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ЦПАУ Харькова, уже сейчас государство собирает информацию и фиксирует ущерб для дальнейшего восстановления каждого дома.
 

Подать заявку о поврежденном имуществе могут физические лица:

 
  • собственники соответствующего недвижимого имущества или заказчики строительства относительно объектов строительства;
  • члены жилищно-строительных (жилых) кооперативов, выкупивших квартиру, другое жилое помещение кооператива, но не оформившие право собственности на него;
  • лица, осуществившие инвестирование и финансирование строительства объектов, по которым получено право на выполнение строительных работ (в том числе принятых в эксплуатацию объектов, по которым не оформлено право собственности);
  • наследники лиц, определенных абзацами вторым и третьим этого перечня.
 

Для подачи заявления необходимо:

  1. подготовить информацию об имуществе,
  2. повреждении/уничтожении имущества,
  3. взять с собой документ, удостоверяющий личность, идентификационный код (РНУКПН)
  4. обратиться с этими документами в ЦПАУ.
 
Обязательным условием подачи заявления через ЦПАУ является наличие электронной почты у заявителя.
 

Также заявку можно подать в приложении или на портале «Дія». Алгоритм действий следующий:

  1. авторизуйтесь,
  2. нажмите «Услуги», «Поврежденное имущество»
  3. заполните форму, указав все данные.
Далее необходимо ожидать информацию о начале процедур оценки и компенсации.
 
С более подробной информацией о подаче заявления, в том числе юридическими лицами, можно ознакомиться здесь.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  поврежденное имущество, заявление, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 