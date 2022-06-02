02.06.2022 19:58 Дмитрий Колоней
О поврежденном имуществе уже можно заявить а харьковских центрах админуслуг
В харьковских ЦПАУ принимают заявления о поврежденном имуществе
О поврежденном имуществе уже можно заявить а харьковских центрах админуслуг
Как собщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на ЦПАУ Харькова, уже сейчас государство собирает информацию и фиксирует ущерб для дальнейшего восстановления каждого дома.
Подать заявку о поврежденном имуществе могут физические лица:
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собственники соответствующего недвижимого имущества или заказчики строительства относительно объектов строительства;
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члены жилищно-строительных (жилых) кооперативов, выкупивших квартиру, другое жилое помещение кооператива, но не оформившие право собственности на него;
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лица, осуществившие инвестирование и финансирование строительства объектов, по которым получено право на выполнение строительных работ (в том числе принятых в эксплуатацию объектов, по которым не оформлено право собственности);
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наследники лиц, определенных абзацами вторым и третьим этого перечня.
Для подачи заявления необходимо:
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подготовить информацию об имуществе,
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повреждении/уничтожении имущества,
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взять с собой документ, удостоверяющий личность, идентификационный код (РНУКПН)
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обратиться с этими документами в ЦПАУ.
Обязательным условием подачи заявления через ЦПАУ является наличие электронной почты у заявителя.
Также заявку можно подать в приложении или на портале «Дія». Алгоритм действий следующий:
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авторизуйтесь,
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нажмите «Услуги», «Поврежденное имущество»
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заполните форму, указав все данные.
Далее необходимо ожидать информацию о начале процедур оценки и компенсации.
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