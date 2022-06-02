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02.06.2022  19:20   Дмитрий Колоней

Оккупанты могут попытаться поступить с Украиной, как с Сирией (видео)

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Укринформ, в Министерстве обороны Украины отметили, что захватчикм переходят на усиленный режим производства стрелкового вооружения и ракет и может применить сирийский опыт. 
 

Россия в войне против Украины ставит следующие задачи:

  • наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов по позициям ВСУ и гражданским, а также логистическим объектам;
  • уничтожение гражданской инфраструктуры и повторение "сирийского опыта";
  • оцепление и уничтожение группировок объединенных сил;
  • создание устойчивого сухопутного коридора из Ростовской области России в Крым и далее в Приднестровье;
  • выявление и нарушение маршрутов логистического обеспечения;
  • уничтожение складов арсеналов вооружения и военной техники;
  • срыв снабжения вооружением от западных партнеров.
Ранее в Генеральном штабе ВСУ информировали, что российские захватчики взорвали мосты на Криворожском направлении в районах Брода Давида и Великой Александровки. Причина – не допустить контрнаступления украинских защитников.
 
 
Источник:   Укринформ
 Тэги:  агрессия россии, сирийский вариант, украина
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