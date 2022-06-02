Оккупанты могут попытаться поступить с Украиной, как с Сирией (видео)

В этот день

Гороскоп на 2 июня для всех знаков зодиака: что обещают звезды Отношения между людьми сегодня трудно назвать спокойными: на пустом месте могут то и дело вспыхивать конфликты, симпатии, обиды, интерес или даже страсть.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 2 июня Первая половина дня в Харькове будет ясной, а после обеда появятся облака. Вечером будет идти дождь c грозой.