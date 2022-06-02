Оккупанты могут попытаться поступить с Украиной, как с Сирией (видео)
Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Укринформ, в Министерстве обороны Украины отметили, что захватчикм переходят на усиленный режим производства стрелкового вооружения и ракет и может применить сирийский опыт.
Россия в войне против Украины ставит следующие задачи:
наращивание интенсивности применения авиации и нанесение ракетных ударов по позициям ВСУ и гражданским, а также логистическим объектам;
уничтожение гражданской инфраструктуры и повторение "сирийского опыта";
оцепление и уничтожение группировок объединенных сил;
создание устойчивого сухопутного коридора из Ростовской области России в Крым и далее в Приднестровье;
выявление и нарушение маршрутов логистического обеспечения;
уничтожение складов арсеналов вооружения и военной техники;
срыв снабжения вооружением от западных партнеров.
Ранее в Генеральном штабе ВСУ информировали, что российские захватчики взорвали мосты на Криворожском направлении в районах Брода Давида и Великой Александровки. Причина – не допустить контрнаступления украинских защитников.