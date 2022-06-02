Какой тюремный срок грозит Медведчуку сообщили в Госбюро расследований (видео)
ГБР завершило расследование в производстве о госизмене.
Какой тюремный срок грозит Медведчуку сообщили в Госбюро расследований (видео)
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Государственное бюро расследований, завершенр досудебное расследование по уголовному делу по подозрению нардепа Украины Виктора Медведчука в Государственной измене и нарушении законов и обычаев войны:
Виктор Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим нардепом, должностными лицами РФ и другими деятелями пытался разграбить национальные ценности - нефть и газ на шельфе Черного моря в районе временно оккупированной территории АР Крым.
Народный депутат Украины предоставил руководству России помощь в проведении подрывной деятельноси против Украины, собирал информацию о местах дислокации военных формирований Украины, проведении мероприятий боевой подготовки, оказывал содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб государству для дестабилизации общественно-политической ситуации.
Виктору Медведчуку грозит наказание тюремный срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.