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02.06.2022  18:58   Дмитрий Колоней

Какой тюремный срок грозит Медведчуку сообщили в Госбюро расследований (видео)

ГБР завершило расследование в производстве о госизмене.


Какой тюремный срок грозит Медведчуку сообщили в Госбюро расследований (видео)
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Государственное бюро расследований, завершенр досудебное расследование по уголовному делу по подозрению нардепа Украины Виктора Медведчука в Государственной измене и нарушении законов и обычаев войны:
 
  1. Виктор Медведчук обвиняется в том, что совместно с другим нардепом, должностными лицами РФ и другими деятелями пытался разграбить национальные ценности - нефть и газ на шельфе Черного моря в районе временно оккупированной территории АР Крым.
  2. Народный депутат Украины предоставил руководству России помощь в проведении подрывной деятельноси против Украины,  собирал информацию о местах дислокации военных формирований Украины, проведении мероприятий боевой подготовки, оказывал содействие в привлечении граждан Украины к реализации мероприятий в ущерб государству для дестабилизации общественно-политической ситуации.
Виктору Медведчуку грозит наказание тюремный срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.
 
 
 
Источник:   ГБР
 Тэги:  тюрьма, медведчук, украина
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