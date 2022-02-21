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21.02.2022  17:13   Дмитрий Колоней

Афера на полтора миллиона: харьковская полиция поймала на горячем мошенников (фото)

Харьковские стражи порядка выявили сидельцев тюрьмы, обманывавших пенсионеров.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацполицию, осужденные из тюрьмы проворачивали аферы, обманывая пожилых людей. Работали мошенники по схеме «ваш родственник в беде», выманив у доверчивых стариков денег на 1,5 млн грн. 
 
"Костяком" преступной группировки были осужденные Мариупольского СИЗО. Они уже освободились из мест лишения свободы. На их счету не менее 14 афер. Преступники, позвонив пенсионерам, сообщали, что их близкие попали в больницу, и что им необходимы деньги на лечение.
 
Следователи задержали на горячем двух престкупников, когда они получили от 90-летней бабушки на лечение родственника более 1000 долларов США и 64 000 гривен. Проведены обыски по местам проживания фигурантов и в помещении СИЗО, где содержится организатор преступной схемы.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове будут судить мошенников, которые провернули десятки афер, сидя в тюрьме.
 
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Тэги:  мошенничество, афера, харьков, тюрьма
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