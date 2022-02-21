21.02.2022 17:37 Евгений Клочко

Куда сообщать, если обнаружили отсутствие канализационного люка в Харькове

В КП "Харьковводоканал" рассказали, что делать, если вы заметили поврежденній или отсутствующий канализационный люк.

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-секретаря КП "Харьковводоканал" Тамару Редько, при обнаружении отсутствия канализационного люка следует обратиться на круглосуточную горячую линию "15-33".

В районном чате Холодногорского района в Telegram появилось сообщение к главе района Нелли Цибульник с просьбой повлиять на установку люка на канализационный коллектор по улице Таганская, 14/1.

Принятыми мерами, благодаря обращению к администрации района через районный чат в Telegram оперативно удалось устранить данную проблему.

Также можно воспользоваться своим районным чатом в Telegram или соцсетями коммунального предприятия. Для этого обязательно пишите точный адрес, так намного быстрее поступит помощь!

Здесь вы можете познакомиться со своими соседями, обсудить проблемы района, собраться на субботник или вместе выбраться на пикник.

Также можно связаться с диспетчером предприятия КП «Харьковские тепловые сети» 725-02-57. Одновременно с этим жители города имеют возможность получить оперативную информацию по многоканальному телефону Кол-центра - 341-41-40:

по вопросам подачи отопления и горячей воды;

о состоянии расчетов за отопление и горячую воду;

о порядке заключения договоров на реструктуризацию задолженности;

о прекращении теплоснабжения по причине проведения плановых и аварийно-ремонтных работ и ожидаемые сроки их окончания;

о порядке заключения договоров о предоставлении населению услуг теплоснабжения;

об установленных тарифах;

о перечне документов, необходимых для внесения изменений по лицевому счету;

подать заявку на вызов представителя для определения качества услуг в квартире;

другие вопросы, касающиеся услуг по теплоснабжению;

передать показания индивидуального прибора учета горячей воды.

Часы работы Кол-центра: круглосуточно по многоканальному тел. 341-41-40.

На предприятии круглосуточно работают телефоны-автоматы по приему показаний квартирных водомеров горячей воды, по тел.: 728-18-90, 728-18-94, 728-18-95, 738-58-50, 738-58-51, 738-58-52, 738-58-53, 738-00-99.