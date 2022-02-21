21.02.2022 17:50 Дмитрий Колоней

Взломали терминал в центре Харькова: задержаны серийные воры (фото)

В Харькове задержали двух воров, обокравших платежный терминал.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Нацполиции, в Харькове 21 февраля 2022 года преступники обокрали терминал в магазине по Мироносицкой улице. Они взломали пластиковую дверь и украли из терминала более 146 тысяч гривен.

Далеко ворам (34 -х и 36-летнему харьковчанину, один из которых - рецидивист) убежать не удалось. Их поймали стражи порядка в тот же день. У них изъяты украденные деньги, кассета из терминала, болгарка, отмычки, перчатки, ножи и мобильные телефоны. Злоумышленникам сообщили о подозрении в краже. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правонарушители подозреваются в серийных кражах из терминалов - в более чем 10 аналогичных преступлениях на территории Слободского, Холодногорского, Новобаварского, Индустриального, Московского, Основянского и Киевского районов Харькова и Харьковского района, общая сумма нанесенного ущерба составляет более 500 тысяч гривен.

Мужчинам грозит от 3 до 6 лет за решеткой.

Читайте также: