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21.02.2022  17:50   Дмитрий Колоней

Взломали терминал в центре Харькова: задержаны серийные воры (фото)

В Харькове задержали двух воров, обокравших платежный терминал.

Криминал Харьков: Украли полмиллиона серийные воры из терминалов, задержанные полицией
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, в Харькове 21 февраля 2022 года преступники обокрали терминал в магазине по Мироносицкой улице. Они взломали пластиковую дверь и украли из терминала более 146 тысяч гривен.
 
Криминал Харьков: Украли полмиллиона серийные воры из терминалов, задержанные полицией
 
Далеко ворам (34 -х  и 36-летнему харьковчанину, один из которых - рецидивист) убежать не удалось. Их поймали стражи порядка в тот же день. У них изъяты украденные деньги, кассета из терминала, болгарка, отмычки, перчатки, ножи и мобильные телефоны. Злоумышленникам сообщили о подозрении в краже. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
 
Криминал Харьков: Украли полмиллиона серийные воры из терминалов, задержанные полицией
 
Правонарушители подозреваются в серийных кражах из терминалов - в более чем 10 аналогичных преступлениях на территории Слободского, Холодногорского, Новобаварского, Индустриального, Московского, Основянского и Киевского районов Харькова и Харьковского района, общая сумма нанесенного ущерба составляет более 500 тысяч гривен. 
 
Мужчинам  грозит от 3 до 6 лет за решеткой.
 
Напомним, ранее мы писали о предстоящем суде над преступниками, подорвавшими банкомат на Алексеевке и  укравшими миллион.
 
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Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, ограбление, харьков, взломали терминал, мироносицкая
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