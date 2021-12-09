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09.12.2021  16:33   Дмитрий Колоней

Погорел на шубе: в Харькове пойман на горячем вор (видео)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, по информации популярного Телеграмм-канала в Харькове ушлый персонаж решил украсть шубу в супермаркете Класс на проспекте Гагарина. Действовал вор весьма расчетливо, без лишних движений.
 
 
Но рядом все время находилась продавец магазина. Когда она ушла, он, подумав, что пришел его звездный час, весьма технично засунул шубу в один из принесенных пакетов. Но посетитель был слишком самонадеян - женщина была начеку, заметила воровство, отобрала шубу и выгнала вора.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что обокрали аптеку на проспекте Героев Сталинграда в Харькове, разыскиваются воры. 

 

Тэги:  воровство, кража, харьков, пойман вор
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