09.12.2021 15:48 Дмитрий Колоней

Странное ДТП на проспекте: грузовик крепко "отодвинул" Шкоду

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, популярный телеграм-канал разместил видео несколько странной аварии в Харькове. Дорожно-транспортное присшествие случилось на светофоре по проспекту Гагарина в районе 114 школы. Когда авто тронулись на зеленый сигнал светофора, водитель Škoda из крайнего правого ряда не тронулся с места.

Почему он продолжал стоять - непонятно - пропускал машину, отвлекли, техпроблемы. Но водитель ГАЗели посчитал, что легковушка пропускает его для выезда на проспект. Когда же он начал въезд, легковой автомобиль тронулся и не успевший завершить маневр водитель грузовика ударил чешское авто боком. Возможно водитель легковушки просто не рассчитал дистанцию и грузовик поэтому не смог "вписаться" в поворот для движения по проспекту. Более подробной информации пока нет.

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Напомним, ранее мы писали о том, что признан вменяемым 16-летний Николай Харьковский, котрый вечером 26 октября на перекрестке на проспекте Гагарина в Харькове за рулем Infiniti на огромной скорости выехал на красный свет на перекресток и врезался в автомобиль Chevrolet, 58-летний водитель которого погиб на месте.