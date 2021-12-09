09.12.2021 15:15 Виталий Хиневич

В Украине хотят ввести электронную очередь на государственной границе

В пунктах пропуска через государственную границу хотят создать комфортные зоны ожидания.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Вести».

Отмечается, что правительство Украины с 15 декабря 2021 года запустит экспериментальный проект электронной очереди на границе. Она позволит заблаговременно подавать заявку на пересечение государственной границы, что позволит уменьшить очереди в пунктах пропуска.

Кроме этого, данная возможность позволит быстро пройти процедуры оформления, а транспортные средства не будут терять время в дороге. Также планируют благоустроить зоны ожидания, чтобы людям было комфортно находиться на их территории.

Напомним, украинскую границу с Беларусью начнут охранять современные вертолеты. Воздушное судно имеет современное спутниковое оборудование, громкоговорители, систему цифровой связи, электрическую лебедку и аварийное плавучее снаряжение.