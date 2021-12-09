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09.12.2021  15:15   Виталий Хиневич

В Украине хотят ввести электронную очередь на государственной границе

В пунктах пропуска через государственную границу хотят создать комфортные зоны ожидания.

Государственная граница Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Вести».
 
Отмечается, что правительство Украины с 15 декабря 2021 года запустит экспериментальный проект электронной очереди на границе. Она позволит заблаговременно подавать заявку на пересечение государственной границы, что позволит уменьшить очереди в пунктах пропуска.
 
 
Кроме этого, данная возможность позволит быстро пройти процедуры оформления, а транспортные средства не будут терять время в дороге. Также планируют благоустроить зоны ожидания, чтобы людям было комфортно находиться на их территории.
 
Напомним, украинскую границу с Беларусью начнут охранять современные вертолеты. Воздушное судно имеет современное спутниковое оборудование, громкоговорители, систему цифровой связи, электрическую лебедку и аварийное плавучее снаряжение. 
 
Источник:   Вести
 Тэги:  граница, пункт пропуска, харьков
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