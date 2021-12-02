02.12.2021 12:15 Виталий Хиневич

Сдали нервы: харьковские таможенники выявили нарушительницу

Гражданка направлялась через пункт пропуска «Гоптовка» на территорию России.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что 69-летняя гражданка Украины на автомобиле пересекала государственную границу в направлении России. Женщина заявила, что не перевозит запрещенные товары либо предметы, которые необходимо обязательно декларировать.

Однако сотрудники Харьковской таможни заметили, что пенсионерка заметно нервничает, и приняли решение провести осмотр личных вещей и автомобиля женщины.

В ходе проведения осмотра в сумочке гражданки были выявлены боевые награды времен Второй мировой войны.

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Кроме этого стоит отметить, что согласно законодательству Украины, в случае переезда граждан на постоянное место жительства в другие государства им разрешается вывозить личные награды, на которые есть орденские книги или наградные удостоверения.

При этом вывоз гражданами наград, оставшихся им от умерших родителей, возможен при подаче документов, подтверждающих переезд граждан на постоянное место жительства в другое государство, свидетельства о смерти, орденских книг или наградных удостоверений и документов, подтверждающих родственные связи.

В силу того, что женщина не предъявила документы, которые разрешают перевоз через границу данного багажа, в отношении нее был составлен протокол согласно статьи 472 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, 30 ноября 55-летний мужчина хотел пересечь государственную границу через пропускной пункт «Гоптовка» на автомобиле «Peugeot». Во время осмотра транспортного средства таможенников насторожил сильный запах автомобильного топлива в салоне, кроме этого водитель сильно нервничал.