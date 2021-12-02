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02.12.2021  12:33   Валерия Кононова

Как сменить мобильного оператора с сохранением номера в Украине

С 1 декабря сменить оператора можно за 1 день даже с условием сохранения вашего прежнего номера телефона. В том, как это сделать, разбирался корреспондент РЕДПОСТ.

Смена мобильного оператора с сохранением номера
 
По данным Правительственного портала, процесс будет занимать не больше суток, что позволит облегчить жизнь пользователям и даст возможность легко переключаться между компаниями.
 
До 1 декабря этого года процедура занимала до 4 дней, а также клиентам часто отказывали из-за ряда нюансов с контрактами, сим-картами и паспортами. Последствиям таких сложностей становился отказ абонентов от услуг компании в целом. Теперь если клиент заключал контракт с теперешним оператором, которого желает сменить, не нужно обращаться за разрыванием договора, он сразу заключает его с новым оператором.
 
А вот контракт со старым аннулируется автоматически. Правда, контрактным пользователям сохранить номер телефона не выйдет. Для пользователей без контракта тоже упростили алгоритм, больше не нужно обращаться к теперешнему оператору ради регистрации, сразу заключается договор с новым и номер сохраняется.  Кстати, при переходе больше не требуют предъявлять паспорт и симку, нужно просто сказать свои ФИО.
 
Благодаря упрощению алгоритма ожидается усиление здоровой конкуренции между операторами, что приведет к необходимости улучшать предоставляемые услуги и упрощать процесс их получения для клиентов, дабы удерживать аудиторию. 
 
Напомним, в Украине озвучили четкие критерии показателей качества услуг мобильной связи. Отмечается, что теперь скорость мобильного интернета при загрузке файлов должна быть не менее 2 мегабит в секунду. Отдача файлов должна проходить при скорости не менее 0,5 мегабит в секунду. 
 
Тэги:  мобильный оператор, сим-карта, харьков
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