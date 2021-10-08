08.10.2021 12:40 Виталий Хиневич

Скорость интернета и качество связи в Украине: установлены стандарты качества для мобильных операторов

В стране озвучили четкие критерии показателей качества услуг мобильной связи.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что теперь скорость мобильного интернета при загрузке файлов должна быть не менее 2 мегабит в секунду. Отдача файлов должна проходить при скорости не менее 0,5 мегабит в секунду.

В 2010 году были сформированы нормы предоставления услуг мобильной связи, однако четкие критерии прописаны не были.

Новые требования будут стимулировать направлять денежные средства на развитие и качество связи в Украине.

Напомним, ранее стоимость услуг мобильной связи и интернета хотели внести в прожиточный минимум. С соответствующей инициативой выступило Министерство цифровой трансформации.