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08.10.2021  12:40   Виталий Хиневич

Скорость интернета и качество связи в Украине: установлены стандарты качества для мобильных операторов

В стране озвучили четкие критерии показателей качества услуг мобильной связи.

В Украине будет действовать стандарт связи
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Министерства цифровой трансформации.
 
Отмечается, что теперь скорость мобильного интернета при загрузке файлов должна быть не менее 2 мегабит в секунду. Отдача файлов должна проходить при скорости не менее 0,5 мегабит в секунду. 
 
В 2010 году были сформированы нормы предоставления услуг мобильной связи, однако четкие критерии прописаны не были. 
 
Новые требования будут стимулировать направлять денежные средства на развитие и качество связи в Украине.
 
Напомним, ранее стоимость услуг мобильной связи и интернета хотели внести в прожиточный минимум. С соответствующей инициативой выступило Министерство цифровой трансформации.
 
Источник:   Министерство цифровой трансформации
 Тэги:  харьков, интернет, мобильная связь
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