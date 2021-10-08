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08.10.2021  12:20   Евгений Клочко

Цена на сахар в Украине упадет: названа причина

В ближайшее время цены на сахар в Украине должны снизиться. Стоимость 1 килограмма будет составлять от 23 до 25 гривен.

Цена на сахар в Украине
Фото: agronews.ua
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно от аналитика ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светланы Литвин, которая озвучила журналистам УНІАН прогноз стоимости сахара.
 

Почему сахар должен подешеветь

Цена на сахар снизится из-за высокого в этом году в Украине урожая сахарной свеклы. Ее планируют собрать гораздо больше, чем в 2020 году. И это отразится на ценах в розничной продаже.
 
"Сбор урожая сахарной свеклы только стартовал - собран урожай лишь с около 20-30% посевных площадей, поэтому точные прогнозы делать пока рано. Но однозначно урожай сахарной свеклы будет лучше, чем в прошлом году", – рассказала Литвин.
 
 
Стоит отметить, что объем производства сахара зависит не только от самого урожая свеклы, но и от содержания сахарозы в ней. Для формирования хороших показателей сахаристости свеклы в этом году были очень благоприятные погодные условия.
 
"Поэтому уже сейчас с полной уверенностью можно сказать, что сахара будет произведено больше, чем в предыдущем году, и его вполне хватит для удовлетворения внутренних потребностей без дополнительного импорта сырья", – подчеркнула аналитик.
 

Стоимость сахара в магазинах

Сейчас в розничной продаже цена за килограмм сахара стартует от 27 гривен. Однако в ближайшие месяцы прогнозируют снижение цены.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове упали цены на некоторые продукты, среди которых картофель, морковь, свекла, капуста, лук,  ячмень, гороховая крупа, кукурузная крупа, сахар, тепличные огурцы.
 
Источник:   УНІАН
 Тэги:  сахар, цены
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