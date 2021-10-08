08.10.2021 12:00 Виталий Хиневич

Для кого вакцинация является обязательной: МОЗ Украины утвердило список

Министерство здравоохранения Украины опубликовало приказ № 2153 от 4 октября текущего года.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу МОЗ Украины.

Отмечается, что на период действия карантинных ограничений, с задачей предотвратить новые случаи заболевания на COVID-19, вакцинация является обязательной для работников следующих организаций и структур:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местные государственные администрации и их структурные подразделения;

учреждений высшего, последипломного, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специальных, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от организации и формы собственности.

Приказ начнет действовать спустя месяц с момента его публикации.

Сотрудники, которые не пройдут процедуру вакцинации от коронавируса в указанный период, будут отстранены от выполнения служебных обязанностей без сохранения выплаты заработной оплаты.

За гражданами остается право выбора пункта вакцинации и медицинского препарата. Лица, которые имеют полные противопоказания к введению препарата, согласно приказа № 595 от 16 сентября 2011 года не обязаны проходить курс вакцинации.

Напомним, суд вынес приговор по двум эпизодам за подделку медицинского документа. Граждане на просторах интернета нашли медицинские бланки, которые свидетельствуют о вакцинации.