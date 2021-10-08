08.10.2021 11:45

В Харькове оказались готовы к ситуации на энергорынке, – эксперт по энергетике

Ситуация на энергорынке Украины и Европы требует от властей последовательных шагов по энергосбережению и модернизации теплового хозяйства. Панические и популистские решения к нужным результатам не приведут.



РЕДПОСТ

Об этом заявил Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий, комментируя начало отопительного сезона на фоне рекордных цен на газ.

Как сообщает РЕДПОСТ, Марунич отметил, что из украинских городов только Харьков демонстрирует наличие настоящей стратегии по модернизации своих тепловых сетей, которая уже воплощается.

«Харьковчан можно поздравить – Харьков получает очередную программу финансирования от Мирового банка на реконструкцию системы теплоснабжения.

Перекладывать трубы километр за километром, меняя их на такие, которые снижают объем потерь тепла. Ставить новые насосы. Котлы. Когенерационные установки. И это единственный доступный путь. Чудес не бывает. Это работа на многие годы», – заявил эксперт.

В то же Дмитрий Марунич осудил предвыборную риторику кандидата в мэры города Михаила Добкина, призвавшего приватизировать коммунальное тепловое хозяйство.

«В Харькове сейчас выборы и под выборы созидательная работа города активно и несправедливо обгаживается. Газ на бирже уже по 38 000 грн за тысячу кубов, а «оппозиционный» кандидат Михаил Добкин продолжает петь свою песню, что он снизит тарифы и отдаст коммунальную сферу бизнесу – бизнес придет, порядок наведет.

Сложно дальше слушать эту популистскую болтовню. Михаил Маркович, скоро уже выборы, обещайте избирателям что-то реальное, вместо попыток развалить то, что создается трудом тысяч людей», — отметил Марунич.

Напомним, на этой неделе представитель Мирового банка Санду Гидирим на встрече с Игорем Тереховым подтвердил финансирование программ модернизации ХТС . В городе реализуется проект стоимостью почти 108 млн долларов по обновлению теплосетей, повышению их надежности и эффективности использования ресурсов.

Как заявлял Игорь Терехов, внедрение современных технологий энергоэффективности позволяет Харькову сохранять тарифы на теплоснабжение для жителей города.