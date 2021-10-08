08.10.2021 11:33 Рита Парфенова

Предпринимателям Харькова выплачивают карантинную помощь от горсовета

На счета харьковских предпринимателей стали поступать компенсационные выплаты за простой во время локдауна.



Фото из открытых источников

Как пишет РЕДПОСТ, на счета харьковских предпринимателей стала поступать одноразовая материальная помощь в размере 2 тысяч гривен.



Это выплаты из городского бюджета, которые частично компенсируют потери во время локдауна, введенного для противодействия распространению COVID-19.



Их получают застрахованные лица, сфера деятельности которых была ограничена или запрещена в период локдауна.



Одноразовая материальная помощь в размере двух тысяч гривен будет выплачена 25 тысячам 947 харьковским предпринимателям. Для бюджета города общая сумма компенсации составит около 52 млн грн. Выплата компенсации будет производиться до середины октября 2021 года.



Ранее харьковские предприниматели уже получили помощь от государства в размере 8 тысяч гривен. Таким образом, общие компенсационные выплаты за прошлогодний простой составят 10 тысяч гривен.

Напомним, Харьков - один из первых украинских городов, где муниципалитет решил выделить дополнительную помощь для бизнеса, который пострадал от карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.



