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08.10.2021  10:30   Виталий Хиневич

В Харькове пожар мог уничтожить жилой дом

В Немышлянском районе произошло возгорание хозяйственной пристройки.

Пожар в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 7 октября около 11:48 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Высоковольтной, 67. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 75 квадратных метров.
 
Открытий источник огня удалось оперативно локализовать и не допустить его распространение на частное домовладение. 
 
На ликвидацию пожара понадобилось более 2 часов, причина возникновения возгорания устанавливается. 
 
Напомним, ранее спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Петропавловка. К моменту прибытия спасателей к месту происшествия огонь распространился на кровельные покрытия дома.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  харьков, пожар
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