08.10.2021 10:30 Виталий Хиневич

В Харькове пожар мог уничтожить жилой дом

В Немышлянском районе произошло возгорание хозяйственной пристройки.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 7 октября около 11:48 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Высоковольтной, 67. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади 75 квадратных метров.

Открытий источник огня удалось оперативно локализовать и не допустить его распространение на частное домовладение.

На ликвидацию пожара понадобилось более 2 часов, причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, ранее спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Петропавловка. К моменту прибытия спасателей к месту происшествия огонь распространился на кровельные покрытия дома.