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07.10.2021  11:20   Виталий Хиневич

На Харьковщине печь едва не уничтожила дом

В Купянском районе произошло возгорание жилого дома.

В Купянском районе горел дом
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 6 октября около 21:45 спасателям поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Петропавловка.
 
К моменту прибытия спасателей к месту происшествия огонь распространился на кровельные покрытия дома. Была угроза распространения огня на другие участки здания.
Общая площадь возгорания составили 30 квадратных метров.
 
На ликвидацию пожара понадобилось более часа. Возгорание произошло из-за неосторожности в эксплуатации печи, расположенной на крыше домовладения.
 
Напомним, в ночь на 28 сентября в Холодногорском районе Харькова неизвестный мужчина погиб, упав на включенную электроплитку.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
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