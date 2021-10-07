07.10.2021 10:45 Виталий Хиневич

В Харькове 5-летняя девочка сбежала из семьи

Ребенок выбежал на улицу и скрылся в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 6 октября в отделение полиции поступило сообщение от 62-летней женщины. Гражданка рассказала, что ее 5-летняя внучка сбежала из квартиры и исчезла. Работникам ювенальной полиции удалось отыскать малышку в течение получаса.

Кроме этого, было установлено, что ребенок проживал в ненадлежащих условиях, мать имеет пристрастие к алкогольным напиткам и воспитанием дочери не занимается.

Сотрудниками полиции вместе с представителями социальных служб составили Акт проведения оценки уровня безопасности ребенка. На основании документа был сделан вывод о необходимости немедленно изъять ребенка из семьи. На данный момент ребенок находится под наблюдением медиков.

В отношении заявителя был составлен административный протокол согласно статьи 184 административного кодекса Украины.

Напомним, в отделение полиции села Двуречный Кут обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ребенка. По ее словам, ее сожитель рано утром покинул квартиру вместе с ее 2-летним ребенком.