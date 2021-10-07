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07.10.2021  10:45   Виталий Хиневич

В Харькове 5-летняя девочка сбежала из семьи

Ребенок выбежал на улицу и скрылся в неизвестном направлении.

В Харькове маленькая девочка сбежала из квартиры
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
 
Отмечается, что 6 октября  в отделение полиции поступило сообщение от 62-летней женщины. Гражданка рассказала, что ее 5-летняя внучка сбежала из квартиры и исчезла. Работникам ювенальной полиции удалось отыскать малышку в течение получаса. 
 
Кроме этого, было установлено, что ребенок проживал в ненадлежащих условиях, мать имеет пристрастие к алкогольным напиткам и воспитанием дочери не занимается. 
 
Сотрудниками полиции вместе с представителями социальных служб составили Акт  проведения оценки уровня безопасности ребенка. На основании документа был сделан вывод о необходимости немедленно изъять ребенка из семьи. На данный момент ребенок находится под наблюдением медиков. 
 
В отношении заявителя был составлен административный протокол согласно статьи 184 административного кодекса Украины. 
 
Напомним, в отделение полиции села Двуречный Кут обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ребенка. По ее словам, ее сожитель рано утром покинул квартиру вместе с ее 2-летним ребенком.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, происшествие, сбежал ребенок
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