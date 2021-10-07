07.10.2021 10:45 Виталий Хиневич
В Харькове 5-летняя девочка сбежала из семьи
Ребенок выбежал на улицу и скрылся в неизвестном направлении.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что 6 октября в отделение полиции поступило сообщение от 62-летней женщины. Гражданка рассказала, что ее 5-летняя внучка сбежала из квартиры и исчезла. Работникам ювенальной полиции удалось отыскать малышку в течение получаса.
Кроме этого, было установлено, что ребенок проживал в ненадлежащих условиях, мать имеет пристрастие к алкогольным напиткам и воспитанием дочери не занимается.
Сотрудниками полиции вместе с представителями социальных служб составили Акт проведения оценки уровня безопасности ребенка. На основании документа был сделан вывод о необходимости немедленно изъять ребенка из семьи. На данный момент ребенок находится под наблюдением медиков.
В отношении заявителя был составлен административный протокол согласно статьи 184 административного кодекса Украины.
Напомним, в отделение полиции села Двуречный Кут обратилась местная жительница с заявлением о пропаже
ребенка. По ее словам, ее сожитель рано утром покинул квартиру вместе с ее 2-летним ребенком.
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