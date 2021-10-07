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07.10.2021  10:36   Рита Парфенова

Тепло в больницы и детсады Харькова дают раньше начала отопительного сезона

Игорь Терехов подписал распоряжение о подаче тепла в больницы и учебные учреждения Харькова до старта отопительного сезона


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, руководитель города Игорь Терехов подписал распоряжение о подаче тепла в лечебные и образовательные учреждения Харькова.

В документе говорится, что подача тепла будет производиться в больницы, учреждения образования, а также на объекты социально-культурной сферы.

Включение отопления в больницах и детсадах связано с тем, что из-за ночных заморозков в течение недели в помещениях очень холодно, хотя среднесуточная температура выше установленных норм.

Официально же отопительный сезон стартует с 15 октября. Массовая подача тепла в жилые дома сможет начаться, если среднесуточная температура будет меньше 8 градусов тепла в течение трех суток.

Преждевременная подача тепла в учреждения социальной сферы возможна благодаря тому, что тепловые сети уже готовы к работе в зимний период.

Как писал РЕДПОСТ еще в конце сентября, подготовка к отопительному сезону в Харькове идет с опережением графика. «Мы готовы к отопительному сезону в принципе уже на сегодняшний день. Ждём температурного режима, ждём 15 октября и распоряжения руководителя города", - сообщил генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Василий Скопенко.

Источник:   ХГС
 Тэги:  отопительный сезон, харьков
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