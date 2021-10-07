Тепло в больницы и детсады Харькова дают раньше начала отопительного сезона

Игорь Терехов подписал распоряжение о подаче тепла в больницы и учебные учреждения Харькова до старта отопительного сезона
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, руководитель города Игорь Терехов подписал распоряжение о подаче тепла в лечебные и образовательные учреждения Харькова.
В документе говорится, что подача тепла будет производиться в больницы, учреждения образования, а также на объекты социально-культурной сферы.
Включение отопления в больницах и детсадах связано с тем, что из-за ночных заморозков в течение недели в помещениях очень холодно, хотя среднесуточная температура выше установленных норм.
Официально же отопительный сезон стартует с 15 октября. Массовая подача тепла в жилые дома сможет начаться, если среднесуточная температура будет меньше 8 градусов тепла в течение трех суток.
Преждевременная подача тепла в учреждения социальной сферы возможна благодаря тому, что тепловые сети уже готовы к работе в зимний период.
Как писал РЕДПОСТ еще в конце сентября, подготовка к отопительному сезону в Харькове идет с опережением графика. «Мы готовы к отопительному сезону в принципе уже на сегодняшний день. Ждём температурного режима, ждём 15 октября и распоряжения руководителя города", - сообщил генеральный директор КП "Харьковские тепловые сети" Василий Скопенко.
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