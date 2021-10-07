В двух районах Харькова отключат горячую воду

На время проведения аварийных ремонтных работ горячая вода будет отсутствовать в части домов Слободского и Основянского районов Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ, аварийная бригада КП «Харьковские тепловые сети» 7 октября устраняет дефект по проспекту Гагарина, 41/2.
В связи с этим в четверг, 7 октября, с 8:00 до 20:00 в жилых домах и учреждениях на участке тепломагистрали ТМ-66 будет отключено горячее водоснабжение.
Воды не будет:
Ранее мы писали, что КП "Харьковские тепловые сети" сделают перерасчет жителям поселков Жуковского и Коммунар за предоставленные услуги горячего водоснабжения.
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Логике – да, романтике – нет. Увы, но события дня не предполагают чувственные и эмоциональные поступки. Зато хороши для приведения дел в порядок.
Если, проснувшись, увидели затянутое тучами небо, не расстраивайтесь. К полудню распогодится и день с вечером будут ясными. Без осадков.
В этот день 1937 года самолет, созданный харьковскими конструкторами, совершил сверхдальний для 30-х годов перелет по маршруту Москва-Ташкент, пролетев 3 000 километров за 11 часов.
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