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07.10.2021  10:14   Рита Парфенова

В двух районах Харькова отключат горячую воду

На время проведения аварийных ремонтных работ горячая вода будет отсутствовать в части домов Слободского и Основянского районов Харькова.

Ранее мы писали, что КП "Харьковские тепловые сети" сделают перерасчет жителям поселков Жуковского и Коммунар за предоставленные услуги горячего водоснабжения.

Как сообщает РЕДПОСТ, аварийная бригада КП «Харьковские тепловые сети» 7 октября устраняет дефект по проспекту Гагарина, 41/2.

В связи с этим в четверг, 7 октября, с 8:00 до 20:00 в жилых домах и учреждениях на участке тепломагистрали ТМ-66 будет отключено горячее водоснабжение.

Воды не будет:

  • в Слободском районе в 11 жилых домах, 1 школе, 1 детском учреждении на участке, ограниченном пр. Гагарина, ул. Державинской, ул. Плехановской.
  • в Основянском районе в 33 жилых домах, 2 школах, 2 детских заведениях на участке, ограниченном пр. Гагарина, ул. Чугуевской, ул. Гольдберговской.

Ранее мы писали, что КП "Харьковские тепловые сети" сделают перерасчет жителям поселков Жуковского и Коммунар за предоставленные услуги горячего водоснабжения.

Источник:   КП ХТС
 Тэги:  отключение воды, харьков
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