07.10.2021 10:14 Рита Парфенова

В двух районах Харькова отключат горячую воду

На время проведения аварийных ремонтных работ горячая вода будет отсутствовать в части домов Слободского и Основянского районов Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ, аварийная бригада КП «Харьковские тепловые сети» 7 октября устраняет дефект по проспекту Гагарина, 41/2.



В связи с этим в четверг, 7 октября, с 8:00 до 20:00 в жилых домах и учреждениях на участке тепломагистрали ТМ-66 будет отключено горячее водоснабжение.



Воды не будет:

в Слободском районе в 11 жилых домах, 1 школе, 1 детском учреждении на участке, ограниченном пр. Гагарина, ул. Державинской, ул. Плехановской.

в Основянском районе в 33 жилых домах, 2 школах, 2 детских заведениях на участке, ограниченном пр. Гагарина, ул. Чугуевской, ул. Гольдберговской.

Ранее мы писали, что КП "Харьковские тепловые сети" сделают перерасчет жителям поселков Жуковского и Коммунар за предоставленные услуги горячего водоснабжения.