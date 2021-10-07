07.10.2021 09:40 Евгений Клочко

Семен Сирота прокомментировал свое увольнение из горсовета Харькова

Семен Сирота рассказал, что стало причиной увольнения с должности заместителя Харьковского городского головы и о планах на будущее.

Об этом РЕДПОСТ стало известно из его публикации в социальной сети Facebook. По его словам , он перенес операцию на сердце и это стало причиной сложения им полномочий директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и заместителя городского головы.

Он отметил, что для него было честью работать в сильной команде Игоря Терехова.

"В этом году мы сделали невозможное, создали рекордное количество зон для отдыха. Ни один город Украины не может похвастаться такими результатами.

Дорогие друзья, у меня все хорошо, ближайшие месяцы буду восстанавливаться и проводить время с семьей. Спасибо за поддержку!", - написал на своей странице Семен Сирота.

Напомним, 6 октября на официальном сайте Харьковского городского совета появилось сообщение об освобождении от должности заместителя городского головы - директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Семена Сироты. Уточнялось, что увольнение прошло по собственному желанию.

Семен Борисович на должности заместителя городского головы - директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства проработал с 9 декабря 2020 года.