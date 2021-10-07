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07.10.2021  09:40   Евгений Клочко

Семен Сирота прокомментировал свое увольнение из горсовета Харькова

Семен Сирота рассказал, что стало причиной увольнения с должности заместителя Харьковского городского головы и о планах на будущее.

Семен Сирота уволился из горсовета в Харькове
 
Об этом РЕДПОСТ стало известно из его публикации в социальной сети Facebook. По его словам , он перенес операцию на сердце и это стало причиной сложения им полномочий директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и заместителя городского головы.
 
Он отметил, что для него было честью работать в сильной команде Игоря Терехова. 
 
"В этом году мы сделали невозможное, создали рекордное количество зон для отдыха. Ни один город Украины не может похвастаться такими результатами.
Дорогие друзья, у меня все хорошо, ближайшие месяцы буду восстанавливаться и проводить время с семьей. Спасибо за поддержку!", - написал на своей странице Семен Сирота.
 
Напомним, 6 октября на официальном сайте Харьковского городского совета появилось сообщение об освобождении от должности заместителя городского головы - директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Семена Сироты. Уточнялось, что увольнение прошло по собственному желанию.
 
Семен Борисович на должности заместителя городского головы - директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства проработал с 9 декабря 2020 года.
 
Тэги:  семен сирота, харьков
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