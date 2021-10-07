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07.10.2021  09:23   Рита Парфенова

В центре Харькова горело историческое здание: информация ГСЧС (видео, фото)

Возгорание произошло в жилом здании на улице Рымарской, спасатели эвакуировали 10 человек.


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Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС, около девяти часов вечера 6 октября возникло возгорание в шестиэтажном жилом доме по улице Рымарской, 19 в Харькове.

Это здание – памятник архитектуры в стиле модерн, так называемый компанейский, или кооперативный дом, построенный между 1914-1915 годами по проекту известного харьковского архитектора Александра Ржепишевского.

Сообщение о пожаре поступило в службу 101 в двадцать минут десятого, на тушение были отправлены четыре отделения Службы спасения на автоцистернах, 1 на автолестнице и еще дополнительно отделение на аварийно-спасательном автомобиле.

Пожар Харьков: загорелось здание на Рымарской, 19

Тушение пожара осложнялось тем, что в старинном доме деревянные перекрытия, по которым быстро распространяется огонь. Именно они и стали очагом возгорания: разведка на месте пожара установила, что горит деревянное перекрытие между 2-м и 3 этажами дома.

К тому же сильное задымление от горевшего дерева угрожало жизни и здоровью жильцов дома. И во время тушения пожара спасатели вывели на свежий воздух 10 человек.

Пожар Харьков: загорелось здание на Рымарской, 19

Учитывая сложность пожара, локализация огня произошла через полтора часа, а полная его ликвидация состоялась к одиннадцати часам вечера.

Пострадавших на пожаре нет. Одной из причин пожара специалисты предварительно назвали короткое замыкание электропроводки.

Напомним, ранее РЕДПОСТ писал о пожаре в здании частного столярного цеха, вспыхнувшем утром 3 октября 2021 года по улице Большая Панасовская, 106.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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