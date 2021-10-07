07.10.2021 08:39 Рита Парфенова

Кому в Харькове 7 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк) до 20:00 7 октября.



Киевский район:

пр. Жуковского, 1 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 7 октября.



Московский район:

пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 75 (п. №5, стояк), ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 71-б (п. №4) до 17:00 7 октября;

ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №5) до 20:00 7 октября.



Новобаварский район:

ул. Рабкоровская, 33, ул. Селянская, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 7 октября.



Слободской район:

пр. Гагарина, 211 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 7 октября;

пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 201 (п. №2, стояк) до 20:00 7 октября.



Холодногорский район:

ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №1) до 17:00 7 октября;

ул. Золочевская, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 7 октября.



Шевченковский район:

пр. Победы, 62-б (п. №1, стояк), ул. Сумская, 41/2 до 17:00 7 октября;

ул. Новгородская, 4 (спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 75 (п. №2, стояк) до 20:00 7 октября.



Напомним, 6 октября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.