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07.10.2021  08:39   Рита Парфенова

Кому в Харькове 7 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


Фото из открытых источников

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк) до 20:00 7 октября.

Киевский район:
пр. Жуковского, 1 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 7 октября.

Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 75 (п. №5, стояк), ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 71-б (п. №4) до 17:00 7 октября;
ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №5) до 20:00 7 октября.

Новобаварский район:
ул. Рабкоровская, 33, ул. Селянская, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 7 октября.

Слободской район:
пр. Гагарина, 211 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 7 октября;
пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 201 (п. №2, стояк) до 20:00 7 октября.

Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №1) до 17:00 7 октября;
ул. Золочевская, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 7 октября.

Шевченковский район:
пр. Победы, 62-б (п. №1, стояк), ул. Сумская, 41/2 до 17:00 7 октября;
ул. Новгородская, 4 (спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 75 (п. №2, стояк) до 20:00 7 октября.

Напомним, 6 октября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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