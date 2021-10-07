Кому в Харькове 7 октября отключат холодную воду. Список адресов

В части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
б-р Ивана Каркача, 73 (п. №4, стояк) до 20:00 7 октября.
Киевский район:
пр. Жуковского, 1 (п. №5, спаренный стояк) до 20:00 7 октября.
Московский район:
пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 75 (п. №5, стояк), ул. Академика Павлова, 134/16 (п. №4, стояк), пр. Тракторостроителей, 71-б (п. №4) до 17:00 7 октября;
ул. Гарибальди, 6 (п. №1, стояк), пр. Юбилейный (50 лет ВЛКСМ), 44-а (п. №5) до 20:00 7 октября.
Новобаварский район:
ул. Рабкоровская, 33, ул. Селянская, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 7 октября.
Слободской район:
пр. Гагарина, 211 (п. №1, спаренный стояк) до 17:00 7 октября;
пер. Зерновой, 6/1 (п. №3, стояк), пр. Гагарина, 201 (п. №2, стояк) до 20:00 7 октября.
Холодногорский район:
ул. Игоря Муратова (Тинякова), 28 (п. №1) до 17:00 7 октября;
ул. Золочевская, 17 (п. №3, стояк) до 20:00 7 октября.
Шевченковский район:
пр. Победы, 62-б (п. №1, стояк), ул. Сумская, 41/2 до 17:00 7 октября;
ул. Новгородская, 4 (спаренный стояк), ул. Клочковская, 101-а (п. №1, стояк), пр. Победы, 75 (п. №2, стояк) до 20:00 7 октября.
Напомним, 6 октября в части домов семи районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.
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