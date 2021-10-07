07.10.2021 08:00 Рита Парфенова

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 7 октября

Логике – да, романтике – нет. Увы, но события дня не предполагают чувственные и эмоциональные поступки. Зато хороши для приведения дел в порядок.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Готовьтесь к тому, что в некоторых ситуациях перед вами будет поставлен выбор. И какую бы сторону вы ни выбрали - на 100 процентов не выиграете. Приготовьтесь быстро просчитывать варианты, при которых плюсов окажется больше.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Хаос станет вашим злейшим врагом - внутренний перфекционист будет заставлять бороться с беспорядком в любых сферах жизни. Найдите время, чтобы отвлечься от текучки и привести в порядок мысли и планы. Ну или хотя бы вылизать до блеска свою зону комфорта.



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Говорят, смелость города берет, а для вас сегодня идеальное время представить свои амбициозные планы окружающим. Звезд обещают поощрить решительные шаги, направленные на укрепление вашего статуса.



Рак (22 июня – 23 июля)

Если чувствуете, то застряли и не в силах справиться с какой-либо проблемой, не стоит надрываться. Просто вам необходимо взять тайм-аут и переключиться на другие задача. А подсознание в нужный момент само выдаст пути решения.



Лев (24 июля – 23 августа)

Сегодня ваш мозг будет работать быстро и четко, находя изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Воспользуйтесь этим, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Нежелание рисковать деньгами принесет как выгоду, так и вред. С одной стороны, вы сможете избежать ненужных трат, с другой – упустите финансовую прибыль. В любом случае займитесь личной бухгалтерией – сегодня от вас не укроется ни один подвох.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Сегодня вы склонны ставить дела выше собственных потребностей. Искреннее усердие привлечет внимание вышестоящего начальства и со временем может обернуться приятными бонусами.



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Манипулируйте цифрами и фактами, делая правильные выводы. Умение проникать в самую суть, замечая все детали, поможет произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к вашей компетенции.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Сегодня звезды не советуют браться за важные проекты – есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Во всем, за что бы сегодня ни брались, вы склонны до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях его упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Не перепутайте уверенность с самонадеянностью.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Посвятите день налаживанию отношений с окружающими, особенно и с близкими людьми. Если между вами есть нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему сегодня.



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Звезды категорически не советуют обсуждать какой-либо важный для вас вопрос – лучшей тактикой будет полагаться только на себя и держать планы в секрете. А в переговорах больше слушать, чем говорить.