07.10.2021 07:00 Рита Парфенова

Как самолет ХАИ-1 совершил сверхдальний перелет: праздники и события 7 октября

В этот день 1937 года самолет, созданный харьковскими конструкторами, совершил сверхдальний для 30-х годов перелет по маршруту Москва-Ташкент, пролетев 3 000 километров за 11 часов.



ХАИ-1 с надписью Аэрофлот на борту



ХАИ-1 — советский пассажирский самолёт 1930-х годов разработки ХАИ под руководством Иосифа Немана. Работа над его созданием продолжалась около трех лет, и в 1933 году газета «Известия» под заголовком «Первое место в Европе» опубликовала рапорт самолётостроителей ХАИ Сталину. В нём говорилось, что: «…самолёт ХАИ-1 с убирающимся в полёте шасси при испытаниях дал скорость 290 км/ч. Этим самым советская авиация заняла первое место в Европе и второе — в мире».



Однако выпускались самолеты в Киеве на заводе «Авиант». Было построено 43 экземпляра, которые эксплуатировались с 1933 до конца 1940-х годов.



7 октября 1937 года самолет ХАИ-1 стал работать на трассе Москва — Ташкент. Пилотировал самолёт Рафаил Капрелян и прошёл 3000 километров за 11 часов с одной остановкой в Актюбинске. На следующий день вылет в Москву.



Также в этот день...



В 1885 году родился Нильс Бор, датский физик, лауреат нобелевской премии по физике 1922 года. Он работал вместе с Резерфордом, создал первую квантовую теорию атома и затем принял самое активное участие в разработке основ квантовой механики. Наряду с этим Бор внес большой вклад в теорию атомного ядра и атомных реакций. Когда Данию оккупировали фашисты, физика Нильса Бора вывезли из страны рыбаки. Он не рискнул взять с собой медаль нобелевского лауреата и растворил ее в царской водке, а бутыль с раствором спрятал в лаборатории. После войны, вернувшись в Данию, Бор химическим путем выделил золото из раствора и заказал из него такую же медаль, какую ему вручили в 1922 году.



1906 – Лев Николаевич Толстой отказался от рассмотрения его кандидатуры на Нобелевскую премию потому, что «убежден в безусловном вреде денег».



1920 – бум эмансипации достиг определенных результатов: первые сто женщин приняты в Оксфордский университет.



1944 – США, СССР, Британия и Китай договорились о замене Лиги Наций Организацией Объединенных Наций.



1959 – советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые в мире сфотографировала обратную сторону Луны и передала ее изображение на Землю.



1967 – родилась Тони Брэкстон, американская ритм-энд-блюз, поп и соул певица, автор песен и актриса. Известна такими хитами, как «Un-Break My Heart», «Breathe Again», «You’re Makin’ Me High», «He Wasn’t Man Enough».



1968 – родился Том Йорк, английский рок-музыкант, вокалист и гитарист группы Radiohead.



1969 – родился Лирой Торнхилл, британский электронный музыкант. В прошлом – танцор и клавишник (на живых выступлениях) британской группы The Prodigy.



1982 – в Нью-Йорке прошла премьера мюзикла «Кошки». В сентябре 2000 года состоялось его последнее – 7485-е – представление на Бродвее.



1991 – Верховная Рада Украины утвердила Устав Национального банка Украины. Эта дата считается Днем рождения НБУ.



1999 – обнаружен первый в мире компьютерный вирус, внедряющийся на самый высокий уровень безопасности Windows NT – область системных драйверов. Эта особенность делает вирус труднодоступным для лечения в памяти многими антивирусными программами.



2000 – в Бостоне присуждена альтернативная Нобелевская премия. Как написано в уставе выдающей ее организации, «за открытия, которые невозможно или не нужно проверять». «Мы хотим показать, что наука не должна быть скучной»,– считают входящие в организацию ученые.



Именины отмечают: Андрей, Василий, Виталий, Владислав, Галактион, Давид, Павел, Сергей, Спиридон, Степан, Фекла.