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06.10.2021  16:01   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 7 октября

Если, проснувшись, увидели затянутое тучами небо, не расстраивайтесь. К полудню распогодится и день с вечером будут ясными. Без осадков.


Фото: Рита Парфенова

Погода в Харькове

Антициклон гостит в Харькове последние деньки, обещая ясную и сухую погоду. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 14 м/с, а это больше 50 километров в час. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+5°C (ощущается как +3°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Днем ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +11°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Вечером малоблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+6°C (ощущается как +10°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 27%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Геомагнитная обстановка настолько спокойна, что ожидается космический штиль. Метеоактивости Солнца и магнитных бурь можно сегодня не опасаться.

Народные приметы. С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает «лошадиными шагами».

Чтобы узнать предстоящую зиму, отправлялись смотреть на дуб: много желудей – к теплой зиме и хлебному лету.

А если сеголня прогремит гром, значит зима будет короткой и теплой.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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