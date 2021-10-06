06.10.2021 16:01 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 7 октября

Если, проснувшись, увидели затянутое тучами небо, не расстраивайтесь. К полудню распогодится и день с вечером будут ясными. Без осадков.



Фото: Рита Парфенова

Антициклон гостит в Харькове последние деньки, обещая ясную и сухую погоду. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 14 м/с, а это больше 50 километров в час. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +3°...+5°C (ощущается как +3°C). Ветер восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 41%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.



Днем ясно, вероятность осадков 1%. Температура воздуха +11°...+13°C (ощущается как +11°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 34%. Атмосферное давление 767 мм рт.ст.



Вечером малоблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +9°...+6°C (ощущается как +10°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 27%. Атмосферное давление 766 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Геомагнитная обстановка настолько спокойна, что ожидается космический штиль. Метеоактивости Солнца и магнитных бурь можно сегодня не опасаться.



Народные приметы. С этого дня ночи становятся все темнее, день убывает «лошадиными шагами».



Чтобы узнать предстоящую зиму, отправлялись смотреть на дуб: много желудей – к теплой зиме и хлебному лету.



А если сеголня прогремит гром, значит зима будет короткой и теплой.