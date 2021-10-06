    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт По ряду улиц в центре Харькова нельзя будет проехать
06.10.2021  20:33   Дмитрий Колоней

По ряду улиц в центре Харькова нельзя будет проехать

В четверг на проспекте Независимости и не только на полтора часа остановят движение.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, по проспекту Независимости, на участке между Сумской улицей и проспектом Науки, запретят движение с 15:00 до 16:30 7 октября 2021 года.
 
 
По инфрмации Департамента инфраструктуры, это связано с презентацией подвижного состава общественного транспорта. Но запрет проезда по проспекту не будет распространяться на троллейбусы №2 и 18, котрые будут курсировать без изменения маршрута.
 
 
Также с 15:00 до 16:30 будет запрещено движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского и ул. Мироносицкой, между улиами Маяковского и Веснина. В это время трамвай №12 ходить не будет.
 
 
Кроме того, с 15:00 до 16:30 будет запрещена парковка транспорта на пр. Независимости, на участке между улицами Литературной и Тринклера.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что на улице Маршала Бажанова, в связи с работами по замене участка теплотрассы, запретили движение по 30 октября 2021 года.
 

 

Источник:   Городской совет
 Тэги:  движение, запрет, харьков, троллейбус 2 и 18, трамвай 12, презентация, проспект независимости, сумская, тринклера, маяковского
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.10 Дороги и транспорт На десять недель забудьте о свободном проезде по Коммунальному путепроводу в Харькове 28.09 Дороги и транспорт На месяц забудьте о поездках по улице в центре Харькова 24.09 Дороги и транспорт Движение по проспекту Тракторостроителей для авто и маршруток запретят: подробности
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 