06.10.2021 20:33 Дмитрий Колоней

По ряду улиц в центре Харькова нельзя будет проехать

В четверг на проспекте Независимости и не только на полтора часа остановят движение.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, по проспекту Независимости, на участке между Сумской улицей и проспектом Науки, запретят движение с 15:00 до 16:30 7 октября 2021 года.

По инфрмации Департамента инфраструктуры, это связано с презентацией подвижного состава общественного транспорта. Но запрет проезда по проспекту не будет распространяться на троллейбусы №2 и 18, котрые будут курсировать без изменения маршрута.

Также с 15:00 до 16:30 будет запрещено движение трамваев по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского и ул. Мироносицкой, между улиами Маяковского и Веснина. В это время трамвай №12 ходить не будет.

Кроме того, с 15:00 до 16:30 будет запрещена парковка транспорта на пр. Независимости, на участке между улицами Литературной и Тринклера.

Напомним, ранее мы писали о том, что на улице Маршала Бажанова, в связи с работами по замене участка теплотрассы, запретили движение по 30 октября 2021 года.