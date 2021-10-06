06.10.2021 19:49

ДТП в Харькове: две иномарки разбились у Никольского (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в центре Харькова - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на повороте к торговому центру «Никольский».

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Столкнулись два легковых автомобиля - Toyota и Hyundai. Превращенный в хлам капот японского авто может свидетельствовать о конкретном ударе со стороны "корейца".

Подробностей о причинах аварии и пострадавших в ней пока нет.

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Напомним, ранее мы писали о том, что днем 4 октября на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Большой Кольцевой фура «DAF XS» с полуприцепом, ехавшая в сторону Московского проспекта, сбила двух подростков – 12 и 14 лет. По словам свидетелей, парни перебегали дорогу. Решается вопрос о задержании 33-летнего водителя в порядке ст. 208 УПК Украины.