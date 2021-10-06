    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП в Харькове: две иномарки разбились у Никольского (видео)
06.10.2021  19:49   

ДТП в Харькове: две иномарки разбились у Никольского (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в центре Харькова - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на повороте к торговому центру «Никольский».

Самоубийца в Никольском: в Харькове парень хотел броситься с балкона торгового центра (ФОТО)

Столкнулись два легковых автомобиля - Toyota и Hyundai. Превращенный в хлам капот японского авто может свидетельствовать о конкретном ударе со стороны "корейца".

Подробностей о причинах аварии и пострадавших в ней пока нет.

Драка в Никольском: в кинотеатре мужчина ударил подростка

Напомним, ранее мы писали о том, что днем 4 октября на нерегулируемом пешеходном переходе по улице Большой Кольцевой фура «DAF XS» с полуприцепом, ехавшая в сторону Московского проспекта, сбила двух подростков – 12 и 14 лет. По словам свидетелей, парни перебегали дорогу. Решается вопрос о задержании 33-летнего водителя в порядке ст. 208 УПК Украины.

 

Тэги:  дтп, авария, харьков, никольский
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.10 Криминал и происшествия ДТП: В Харькове две авто разбились, не поделив перекресток (фото) 08.10 Криминал и происшествия Смерть за рулем: в Харькове таксист не довез пассажира 07.10 Криминал и происшествия ДТП: ВАЗ столкнулся с Toyota и врезался в остановку на Салтовке (видео, фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 