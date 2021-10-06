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06.10.2021  19:30   Дмитрий Колоней

Владельцы Карты Харьковчанина уже могут получать первые скидки

Специальная цена действует во всех аптеках "9-1-1" Харькова.


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Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, дисконт в  5 % действует на товары первой необходимости. Всего 25 наименований. Чтобы получить скидку достаточно просто предъявить карту на кассе. Также в аптеках есть и собственная карта, но она не дает такой скидки, как при предъявлении Карты харьковчанина. Потому что внутренняя карта - она накопительная: 2%. При этом карточка Харьковчанина имеет сразу скидку в 5%. 
 
Сейчас продолжается процесс выдачи карт и подключение других партнеров социального проекта. Перечень тех, кто будет предоставлять привилегии для горожан можно посмотреть тут.
 
"На данный момент у нас порядка 150 партнеров и со всеми идет сейчас этап именно технической интеграции. Помимо этого у нас еще есть мелкие торговые сети, у которых техническая интеграция немного по-другому происходит и так же с ними идет работа. Это очень тяжелый этап. Если для продавцов - это это относительно просто, то с точки зрения технической интеграции это действительно был очень тяжелый процесс. Я буду говорить откровенно, потому что мы сегодня создаем большую систему лояльности, которая будет вся в одной карточке. Мы рассчитываем, что по максимуму к концу этого года мы подключим все крупные сети для того, чтобы жителям города Харькова было удобно с одной карточкой пойти в ту или иную торговую сеть", - отмечает директор КУ "Офис реформ Харькова" и куратор проекта Павел Столбовой. 
 
По расчетам специалистов каждая семья с помощью карточки харьковчанина сможет экономить до 1000 гривен в месяц. И кроме торговых сетей, картой можно пользоваться и как Е-тикетом - в подземном и наземном городском транспорте.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что аптечная сеть 9-1-1 уже интегрировала свою дисконтную систему с "Картой харьковчанина".

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Появились скидки для владельцев Карты харьковчанина во всех аптеках Появились скидки для владельцев Карты харьковчанина во всех аптеках Появились скидки для владельцев Карты харьковчанина во всех аптеках Появились скидки для владельцев Карты харьковчанина во всех аптеках
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