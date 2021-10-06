06.10.2021 19:30 Дмитрий Колоней

Владельцы Карты Харьковчанина уже могут получать первые скидки

Специальная цена действует во всех аптеках "9-1-1" Харькова.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , дисконт в 5 % действует на товары первой необходимости. Всего 25 наименований. Чтобы получить скидку достаточно просто предъявить карту на кассе. Также в аптеках есть и собственная карта, но она не дает такой скидки, как при предъявлении Карты харьковчанина. Потому что внутренняя карта - она накопительная: 2%. При этом карточка Харьковчанина имеет сразу скидку в 5%.

Сейчас продолжается процесс выдачи карт и подключение других партнеров социального проекта. Перечень тех, кто будет предоставлять привилегии для горожан можно посмотреть тут

"На данный момент у нас порядка 150 партнеров и со всеми идет сейчас этап именно технической интеграции. Помимо этого у нас еще есть мелкие торговые сети, у которых техническая интеграция немного по-другому происходит и так же с ними идет работа. Это очень тяжелый этап. Если для продавцов - это это относительно просто, то с точки зрения технической интеграции это действительно был очень тяжелый процесс. Я буду говорить откровенно, потому что мы сегодня создаем большую систему лояльности, которая будет вся в одной карточке. Мы рассчитываем, что по максимуму к концу этого года мы подключим все крупные сети для того, чтобы жителям города Харькова было удобно с одной карточкой пойти в ту или иную торговую сеть", - отмечает директор КУ "Офис реформ Харькова" и куратор проекта Павел Столбовой.

По расчетам специалистов каждая семья с помощью карточки харьковчанина сможет экономить до 1000 гривен в месяц. И кроме торговых сетей, картой можно пользоваться и как Е-тикетом - в подземном и наземном городском транспорте.

Напомним, ранее мы писали о том, что аптечная сеть 9-1-1 уже интегрировала свою дисконтную систему с "Картой харьковчанина".

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