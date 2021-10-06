06.10.2021 19:17

Игорь Терехов: Харьков – одна из IT-столиц Украины

Харьков занимает позицию ведущей Tech-локации Восточной Европы, привлекательной как для IT-специалистов, так и для клиентов со всего мира.



city.kharkov.ua

Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Харьковские известия», анализ IT-рынка в 2021 году показал, что в Харькове работают 511 компаний в сфере информационных технологий, их связывает сотрудничество с 45 тысячами специалистов различных специализаций.



За три года, с 2019-го, количество специалистов, занятых в сфере IT-технологий, в нашем городе увеличилось на 29%, объем активов отрасли по базовому сценарию оценки KPMG к концу года прогнозируется на уровне почти в 1,5 миллиарда долларов США, что показывает рост в 53%.



Решающим факторов успешности сферы информацонных технологий в Харькове стал тот факт, многие вузы города готовят специалистов соответствующего профиля. Об этом заявил руководитель города Игорь Терехов.



«Харьков - одна из IT-столиц Украины, сердце и локация амбициозного проекта «Украинская Кремниевая долина», – сказал он. – Это объясняется исторически – наши вузы выпускают лучших специалистов в отрасли. Мы понимаем, что Харьков является городом молодых продвинутых людей, это наше конкурентное преимущество. Поэтому особое внимание уделяем тому, чтобы создать им максимально комфортные условия для жизни. Чтобы молодежь не хотела уезжать из Харькова. Чтобы город привлекал таланты со всей страны. У нас лучшие в Украине парки, отличная транспортная инфраструктура, мы стремимся сделать харьковскую мэрию самой открытой и прозрачной – в том числе, используя современные цифровые технологии».



Известен Харьков и успешными кейсами в сфере креативных индустрий. «Надо давать людям не рыбу, а удочку», — в свое время решили власти Харькова и создали школу грантрайтинга Open Grants School. Школа состоит из десятков практических учений по основам проектного менеджмента и написания проектных заявок. Кроме того, она включает аспекты управления командой, коммуникации со стейкхолдерами, развития креативности и ораторского искусства. Об успехе этого кейса лучше скажут цифры: за 3 года выпускниками школы привлечено от международных доноров более 3,5 млн грн на реализацию социальных проектов.



Харьков все чаще выбирают для инвестиций высокотехнологичные корпорации. Недавно стало известно, что одна из ведущих аэрокосмических сервисных компаний Avia Solutions Group создаст на территории Международного аэропорта «Харьков» базу для технического обслуживания и ремонта авиалайнеров класса Boeing-737 и Airbus-320. Инвестиционный проект стоимостью 24 млн. евро презентовали представители аэропорта, компании-инвестора и руководство города.





