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04.10.2021  14:10   

По "Карте харьковчанина" доступны первые скидки

Аптечная сеть 9-1-1 уже интегрировала свою дисконтную систему с "Картой харьковчанина".


По "Карте харьковчанина" доступны первые скидки
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ. Данную информацию сообщили сегодня на пресс-конференции в Харькове. 
 
«В Харькове 225 аптек нашей сети — и они уже готовы предоставлять скидки по "Карте харьковчанина" на товары первой необходимости. Это перечень из 25 товаров, которые, как правило, используются для лечения простудных заболеваний», — рассказал директор сети 9-1-1 Константин Мордык.
 
«Я очень рад, что первым партнером, который уже официально подключился к системе и готов предоставлять жителям Харькова дисконтные цены по "Карте харьковчанина", является Аптека 9-1-1. Каждый житель города уже может прийти в аптеку, предъявить Карту на кассе и получить социальные цены или дисконт», — отметил Павел Столбовой, куратор проекта "Карта харьковчанина" и руководитель Офиса реформ Харькова. 
 
Он также сообщил, что продолжается распространение Карты среди сотрудников коммунальных предприятий, а с сегодняшнего дня ее начали раздавать ученикам харьковских школ. 
 
В настоящий момент завершается техническая интеграция  Карты со скидочными системами других партнеров этого социального проекта.  Всего к сотрудничеству с "Картой харьковчанина" подключились более 150 компаний, демонстрируя тем самым социальную ответственность харьковского бизнеса. 
 
Со своей стороны, в переговорах с партнерами Карты, Игорь Терехов заявлял, что он стремится сделать работу мэрии максимально прозрачной и открытой для бизнеса.
 
“Мое требование к чиновникам мэрии – сделать так, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно», – заявил Игорь Терехов предпринимателям. 
 
Аптечная сеть 9-1-1 начала предоставлять скидки по Карте харьковчанина
 
Анкету на получение "Карты харьковчанина" подали уже более 300 тысяч человек. Сделать это можно в любое время: в электронном виде или получив необходимые документы в Центре предоставления административных услуг.
 
Напомним, Игорь Терехов накануне Дня предпринимателя встретился в отеле Kharkiv Palace с руководителями компаний-партнеров "Карты харьковчанина".
 
Тэги:  карта харьковчанина, харьков, аптека 9-1-1
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