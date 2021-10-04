04.10.2021 13:54

ТОП 3 популярных моделей авто в Киевской области

Проживая в столичном регионе, выбор машины занимает особое внимание.

Транспортное средство должно соответствовать сразу нескольким критериям — выдерживать длительные нагрузки, выглядеть стильным и не обременять владельца частыми поломками. Учитывая разнообразие моделей на вторичном рынке, выбрать бывает не просто. При этом купить авто бу Киевская область предлагает разных моделей, достаточно обратить внимание на наиболее популярные варианты.

Volkswagen Passat B7 SE — престижный дизайн

Пассат выгодно выделяется солидным кузовом, который сразу заметен на трассе. Многие владельцы отмечают множество дополнительных опций, которые упрощают процесс вождения. Среди преимуществ стоит выделить такие:

топливо расходуется экономно;

разнообразие выбора комплектации — даже при минимальной начинке вы получаете подогрев стекол и передних сидений, кондиционер, аудиосистему на восемь динамиков, а центральный замок оснащается дистанционным управлением;

Пассат оснащается прочной стальной подвеской с отличным запасом стойкости.

Полный или передний привод обеспечивает устойчивость на дороге, машина уверенно идет на обгон. Не удивительно, что авто пользуется такой популярностью.

Toyota Highlander — надежность превыше всего

В ТОПе моделей, обеспечивающих безопасность водителям, пассажирам и пешеходам, авто занимает лидирующие позиции. Модель универсальная, отлично подходит даже путешествий с семьей. При своей вместительности выделяется компактными габаритами. За комфортное передвижение отвечает мощный, но экономичный двигатель.

Салон не уступает по стилю. Эргономичные сиденья обеспечат поддержку спины даже при длительных путешествиях, а качественная звукоизоляция защитит от нежелательного шума с улицы.

Mazda 3 — японская точность

Оптимальный вариант для тех, кто предпочитает сборки автомобилей прямиком из Японии. Это качественное авто, которое выделяется сравнительно недорогим обслуживанием на фоне прочих импортных моделей. К привлекательному внешнему виду, вместительному салону и крупному багажнику нет и не может быть претензий. Вы легко разместитесь с комфортом и будете наслаждаться поездкой вне зависимости от ее длительности.

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