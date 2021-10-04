Выставка гравюр Альбрехта Дюрера откроется в Харькове

Экспозиция из 67 работ немецкого живописца, гравера и графика эпохи Возрождения разместится в залах Харьковского художественного музея.
А. Дюрер. Прогулка (ок. 1478) Гравюра на меди
С 23 октября в художественном музее для посетителей откроется выставка графики «Альбрехт Дюрер: мистическое и реальное». Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХХМ.
Организаторы отметили, что хотя выставка составлена из фондов музея, ценители искусства нечасто могут полюбоваться шедеврами 500-летней давности. По правилам подобные графические листы могут демонстрироваться не более трех месяцев один раз в несколько лет.
В этом году будет представлено 67 произведений Альбрехта Дюрера. Посетители музея смогут увидеть произведения как из раннего творчества художника (такие, как уникальные резцовые гравюры «Прогулка», «Четыре ведьмы»), так и работы более позднего периода, а еще листы из серий «Жизнь Марии», «Апокалипсис» и «Малые Страсти».
Авторские эстампы Альбрехта Дюрера сопровождаются работами его современников, которые копировали большого гравера с удивительной точностью.
Открытие выставки пройдет 22 октября в 16.00. Музей работает с 10:00 до 18:00 (касса – до 17.40, выходной вторник).
Напомним, оригинал работы Альбрехта Дюрера «Прогулка» из коллекции Харьковского художественного музея экспонировали в прошлом году на выставке работ современных харьковских художников «Albrecht Dürer: Paraphrasen/Альбрехт Дюрер: парафразы».
Комментариев: 0
Благоприятный день для начала чего-то нового – сегодня многие просто фонтанируют идеями. Звезды советуют сначала все продумать – для презентаций не лучшее время.
Ночные заморозки продолжаются, день же обещает быть теплым, хотя солнце будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
влажность:
давление:
ветер: