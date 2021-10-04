04.10.2021 13:00 Виталий Хиневич
Обещали трудоустроить за взятку: на Харьковщине будут судить адвокатов
Адвокаты уверили мужчину, что они могут решить вопрос с трудоустройством в Государственное бюро расследований.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Отмечается, что двое служителей Фемиды заверили мужчину, который хотел устроиться на работу в ГБР, в том, что они имеют влияние на состав конкурсной комиссии.
Во время встречи в одном из заведений общественного питания адвокаты сообщили гражданину, что 15 тысяч долларов США они передадут члену комиссии, которая рассматривает кандидатов на должность. Для запуска процесса соискатель передал злоумышленникам 1 тысячу долларов.
По истечении определенного срока времени один из правозащитников сообщил гражданину, что вопрос решен положительно. Для передачи остальной суммы неправомерной выгоды была назначена встреча в одном из супермаркетов города Харькова. В момент передачи денег произошло задержание двух адвокатов.
Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет. Данные санкции предусмотрены частью 2 статьи 15 и частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Харькове задержали капитана полиции после получения взятки
в тысячу долларов США.
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