04.10.2021 13:00 Виталий Хиневич

Обещали трудоустроить за взятку: на Харьковщине будут судить адвокатов

Адвокаты уверили мужчину, что они могут решить вопрос с трудоустройством в Государственное бюро расследований.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что двое служителей Фемиды заверили мужчину, который хотел устроиться на работу в ГБР, в том, что они имеют влияние на состав конкурсной комиссии.

Во время встречи в одном из заведений общественного питания адвокаты сообщили гражданину, что 15 тысяч долларов США они передадут члену комиссии, которая рассматривает кандидатов на должность. Для запуска процесса соискатель передал злоумышленникам 1 тысячу долларов.

По истечении определенного срока времени один из правозащитников сообщил гражданину, что вопрос решен положительно. Для передачи остальной суммы неправомерной выгоды была назначена встреча в одном из супермаркетов города Харькова. В момент передачи денег произошло задержание двух адвокатов.

Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет. Данные санкции предусмотрены частью 2 статьи 15 и частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове задержали капитана полиции после получения взятки в тысячу долларов США.