30.08.2021 12:35 Рита Парфенова

Вымогала тысячу долларов: в Харькове на взятке задержали капитана полиции (фото)

Женщина-полицейский вымогала взятку у женщины-подозреваемой.

29 августа в Харькове задержали капитана полиции после получения взятки в тесячу долларов США, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе облпрокуратуры.

И.о. старшего дознавателя сектора дознания одного из районных управлений полиции ГУНП в Харьковской области требовала от женщины неправомерную выгоду. За деньги капитан полиции обещала не привлекать женщину к уголовной ответственности. Размер объявленной выгоды составлял 1000 долларов США.



30 августа этого года дознавателю полиции сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, совершенного должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).



Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения должностному лицу и отстранения от занимаемой должности.



Кроме этого, проверяется причастность других полицейских к совершенному уголовного преступления.



Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Рпанее РЕДПОСТ писал, что декан Харьковского университета внутренних дел пойман на взятке. За поступление в аспирантуру он требовал соискателя образования 15 тысяч долларов США.

