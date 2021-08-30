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30.08.2021  12:35   Рита Парфенова

Вымогала тысячу долларов: в Харькове на взятке задержали капитана полиции (фото)

Женщина-полицейский вымогала взятку у женщины-подозреваемой.

На взятке в тысячу долларов США задержали капитана полиции в Харькове

29 августа в Харькове задержали капитана полиции после получения взятки в тесячу долларов США, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службе облпрокуратуры.

И.о. старшего дознавателя сектора дознания одного из районных управлений полиции ГУНП в Харьковской области требовала от женщины неправомерную выгоду. За деньги капитан полиции обещала не привлекать женщину к уголовной ответственности. Размер объявленной выгоды составлял 1000 долларов США.
 
30 августа этого года дознавателю полиции сообщено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, совершенного должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
 
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения должностному лицу и отстранения от занимаемой должности.
 
Кроме этого, проверяется причастность других полицейских к совершенному уголовного преступления.
 
Санкция ч. 3 ст. 368 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Рпанее РЕДПОСТ писал, что декан Харьковского университета внутренних дел пойман на взятке. За поступление в аспирантуру он требовал соискателя образования 15 тысяч долларов США.
 

На взятке в тысячу долларов США задержали капитана полиции в Харькове

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  взятка, харьков
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