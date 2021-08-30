30.08.2021 12:33

Раздал недвижимости на 2,5 миллиона: в Харькове будут судить госрегистратора

Незаконная регистрация недвижимости нанесла ущерб в 2,5 миллионов гривен.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что досудебным расследованием было установлены факты незаконной передачи недвижимости частным лицам. Государственный регистратор Богодуховского района Харьковской области, в период 2019-2020 передал недвижимое имущество общей площадью 670 квадратных метров.

С целью получить неправомерное денежное вознаграждение, госслужащий увеличил площадь помещения и зарегистрировал за одной из гражданок право собственности на нежилое имущество площадью 170 квадратных метра. Тем самым нанес ущерб территориальной громаде города Харьков на сумму в 1 миллион гривен.

Помимо этого, в 2020 году государственный регистратор передал недвижимость, которая находилась на балансе Министерства культуры Украины гражданину, который не имел на это законных прав. Площадь имущества составила 500 квадратных метра, со суммой ущерба в 1,5 миллионов гривен.

Окружной прокуратурой 27 августа 2021 года, был направлен обвинительный акт в Октябрьский районный суд города Харьков, касаемо незаконных действий государственного регистратора. В отношении госслужащего открыли уголовное дело по статье 365-2 ч 3Уголовного кодекса Украины.

Данная статья предусматривает лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества либо без нее.

Напомним, один из частных нотариусов Харьковского городского нотариально округа, ненадлежащим образом выполняя предусмотренные законом полномочия госрегистратора, допустил служебную халатность.