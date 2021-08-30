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30.08.2021  12:10   

Как провести 1 сентября школам: рекомендации МОЗ

В преддверии Дня знаний Министерство здравоохранения Украины предложило учебным заведениям рассмотреть различные варианты организации начала учебного года в условиях карантина.

1 сентября в условиях карантина в Украине
 
Как сообщает РЕДПОСТ, в ведомстве подчеркнули, что торжественная часть и линейки в честь начала учебного года не являются обязательными, а решение проводить их или нет (и в каком формате) остается за администрацией учебных заведений. 
 
Если в школе таки решили проводить праздничные мероприятия, в минздраве рекомендуют придерживаться следующих советов:
 

Если предполагается традиционный праздник первого звонка - торжественная линейка:

 
  • Организуйте торжества под открытым небом (во дворе школы или спортивной площадке).
  • Старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп / классов.
  • Избегайте образования толпы.
  • Следите за соблюдением физического дистанцирования - 1,5 метра.
  • Воздержитесь от организации массовых мероприятий и приглашение развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы.
  • Максимально сократите время проведения мероприятия.
 

При выборе альтернативный формат проведения праздника первого звонка, который не предусматривает скопления детей, тогда:

 
  • Организуйте празднование в пределах каждого класса отдельно.
  • Вместо активности в помещении выберите вариант празднования под открытым небом.
  • Попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме.
В ведомстве подчеркнули необходимость соблюдения требований, установленных Кабинетом Министров Украины, и противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлениями главного государственного санитарного врача Украины для дошкольных учреждений и учебных заведений.
 
Напомним, в Харькове школьные администрации в каждом отдельном учебном заведении будут сами решать, как проводить праздник Дня знаний.
 
Источник:   Минздрав
 Тэги:  харьков, образование
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