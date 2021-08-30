30.08.2021 12:10
Как провести 1 сентября школам: рекомендации МОЗ
В преддверии Дня знаний Министерство здравоохранения Украины предложило учебным заведениям рассмотреть различные варианты организации начала учебного года в условиях карантина.
Как сообщает РЕДПОСТ
, в ведомстве подчеркнули, что торжественная часть и линейки в честь начала учебного года не являются обязательными, а решение проводить их или нет (и в каком формате) остается за администрацией учебных заведений.
Если в школе таки решили проводить праздничные мероприятия, в минздраве рекомендуют придерживаться следующих советов:
Если предполагается традиционный праздник первого звонка - торжественная линейка:
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Организуйте торжества под открытым небом (во дворе школы или спортивной площадке).
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Старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп / классов.
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Избегайте образования толпы.
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Следите за соблюдением физического дистанцирования - 1,5 метра.
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Воздержитесь от организации массовых мероприятий и приглашение развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы.
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Максимально сократите время проведения мероприятия.
При выборе альтернативный формат проведения праздника первого звонка, который не предусматривает скопления детей, тогда:
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Организуйте празднование в пределах каждого класса отдельно.
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Вместо активности в помещении выберите вариант празднования под открытым небом.
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Попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме.
В ведомстве подчеркнули необходимость соблюдения требований, установленных Кабинетом Министров Украины, и противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлениями главного государственного санитарного врача Украины для дошкольных учреждений и учебных заведений.
Напомним, в Харькове школьные администрации в каждом отдельном учебном заведении будут сами решать, как проводить праздник
Дня знаний.
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