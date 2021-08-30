30.08.2021 12:10

Как провести 1 сентября школам: рекомендации МОЗ

В преддверии Дня знаний Министерство здравоохранения Украины предложило учебным заведениям рассмотреть различные варианты организации начала учебного года в условиях карантина.

Как сообщает РЕДПОСТ , в ведомстве подчеркнули, что торжественная часть и линейки в честь начала учебного года не являются обязательными, а решение проводить их или нет (и в каком формате) остается за администрацией учебных заведений.

Если в школе таки решили проводить праздничные мероприятия, в минздраве рекомендуют придерживаться следующих советов:

Если предполагается традиционный праздник первого звонка - торжественная линейка:

Организуйте торжества под открытым небом (во дворе школы или спортивной площадке).

Старайтесь не смешивать детей разных возрастных групп / классов.

Избегайте образования толпы.

Следите за соблюдением физического дистанцирования - 1,5 метра.

Воздержитесь от организации массовых мероприятий и приглашение развлекательных коллективов, которые не являются сотрудниками школы.

Максимально сократите время проведения мероприятия.

При выборе альтернативный формат проведения праздника первого звонка, который не предусматривает скопления детей, тогда:

Организуйте празднование в пределах каждого класса отдельно.

Вместо активности в помещении выберите вариант празднования под открытым небом.

Попробуйте организовать День знаний в интерактивной форме.

В ведомстве подчеркнули необходимость соблюдения требований, установленных Кабинетом Министров Украины, и противоэпидемических мероприятий, утвержденных постановлениями главного государственного санитарного врача Украины для дошкольных учреждений и учебных заведений.

Напомним, в Харькове школьные администрации в каждом отдельном учебном заведении будут сами решать, как проводить праздник Дня знаний.