18.08.2021 16:02

Как в Харькове начнется новый учебный год: подробности

Первый звонок в Харькове прозвенит для школьников 1 сентября. За школьные парты сядут 140 тысяч школьников, среди них 13 тысяч первоклассников.



Как в Харькове начнется новый учебный год: подробности



Об этом корреспонденту РЕДПОСТ рассказала директор Департамента образования Ольга Деменко. По ее словам, школьная администрация в каждом отдельном учебном заведении будет сама решать, как проводить праздник.

"В какое время начинать торжества, пусть решают сами директора. Они также могут проводить и квесты, и флешмобы, и традиционные линейки, могут выборочно для каких-то определённых классов , например для первоклассников и старшеклассников одно, для средних классов иное.

Главное, чтобы это был для детей запоминающийся праздник, но всё на усмотрение руководителей школ", - сообщает Ольга Деменко.

Также отмечается, что уже по традиции 1 сентября пройдет урок мира, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины. А 2 сентября учебный процесс начнется в штатном режиме.

Согласно «зеленой» зоны карантина, в которой сейчас находится Харьковская область, учебный процесс будет проходить без каких-либо ограничений.

Отмечается, что в случае изменения зонирования, учебный процесс может перейти на дистанционную форму обучения. Одновременно с этим, сохранить очную форму обучения возможно лишь при наличии 80% вакцинированного персонала школ.

По предварительным данным, на 17 августа двумя дозами вакцинировалось около 20% педагогов, еще 10 % получили пока одну дозу. В случае, если педагоги изъявят желание вакцинироваться, то для них готовы организовать выезд специальных бригад и провести вакцинацию в школе.

Что же касается учеников, то традиционный медицинский осмотр в школе для них продлится с 25 по 31 августа.

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