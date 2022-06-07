07.06.2022 14:45 Виталий Хиневич

Учебный год в Украине начнется в оффлайн режиме

Учебный процесс должен начаться согласно расписания.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Слово и дело».

Сообщается, что учебный год должен начаться с 1 сентября в школах, университетах, заведениях профессионально-технического образования в очном режиме.

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сделал соответствующие заявление.

«Что касается начала нового учебного года: хочу сообщить всем родителям, всем школьникам, студентам, что 1 сентября учебный процесс в Украине будет возобновлен в режиме офлайн. И все дети, студенты, учащиеся должны пойти в школы, университеты, колледжи, заведения профессионально-технического образования. То есть я призываю наших детей готовиться к офлайн-процессу в украинском образовании», – заявил Витренко.

Кроме этого отмечается, что учебный процесс в зоне боевых действий будет зависеть от ситуации с безопасностью в стране.

Напомним, потенциальные участники мультипредметного теста должны подтвердить свое желание пройти оценивание качества знаний.