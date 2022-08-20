20.08.2022 16:23 Дмитрий Колоней

Харківські педагоги готуються до зустрічі з дітьми у новому навчальному році

Йде креативна підготовка до навчального процесу харківських шкіл.

Як повідомляє РЕДПОСТ , зі посиланням на Міськраду, педагоги Основ'янського району щиро сподіваються на покращення військової ситуації та зустріч із дітьми у новому навчальному році.

Вчителі та вихователі ретельно готують до занять приміщення освітніх закладів, створюють ігрові та навчальні простори, локації для психологічного розвантаження вихованців, а також оновлюють дидактичні матеріали.

«Завдяки фантазії, креативності та творчості наших педагогів шкільні двори та території дитячих садків перетворюються на мальовничі фотозони та тематичні локації для прогулянок, де незабаром знову лунатиме дитячий сміх», - зазначили в районній адміністрації.