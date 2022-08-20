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20.08.2022  16:23   Дмитрий Колоней

Харківські педагоги готуються до зустрічі з дітьми у новому навчальному році

Йде креативна підготовка до навчального процесу харківських шкіл.

Готуються до зустрічі з дітьми у новому навчальному році харківські педагоги МЕТА
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, зі посиланням на Міськраду, педагоги Основ'янського району щиро сподіваються на покращення військової ситуації та зустріч із дітьми у новому навчальному році.
 
Готуються до зустрічі з дітьми у новому навчальному році харківські педагоги МЕТА
 
Вчителі та вихователі ретельно готують до занять приміщення освітніх закладів, створюють ігрові та навчальні простори, локації для психологічного розвантаження вихованців, а також оновлюють дидактичні матеріали.
 
Готуються до зустрічі з дітьми у новому навчальному році харківські педагоги МЕТА
 
«Завдяки фантазії, креативності та творчості наших педагогів шкільні двори та території дитячих садків перетворюються на мальовничі фотозони та тематичні локації для прогулянок, де незабаром знову лунатиме дитячий сміх», - зазначили в районній адміністрації.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  учебный год, школа, харьков
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