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20.08.2022  16:56   Дмитрий Колоней

Десантники окупантів відмовляються воювати в Україні

Про це інформує військова розвідка України.

Відмовляються воювати в Україні десантники окупантів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, зі посиланням на ГУР МО України, через масову відмову офіцерів-десантників брати участь у бойових діях на території України, у командуванні повітрянодесантних військ країни-окупанта прийнято рішення призначати на офіцерські посади контрактників без офіцерських звань і досвіду участі в бойових діях.
 
Після грандіозних втрат, яких зазнали російські десантники в результаті бойових зіткнень із захисниками України, командування повітрянодесантних військ хоча б частково намагається відновити їхній морально-психологічний стан та боєздатність. Основну увагу приділяють підрозділам де було знищено понад 60 відсотків особового складу та частинам де особовий склад деморалізований і відмовляється від подальшого проходження служби.
 
Найбільшою проблемою для окупантів є масова відмова від участі у війні командного складу підрозділів ПДВ. На посади від командира взводу до командира батальйону, з подальшим виїздом в Україну, відмовляються йти навіть контрактники, яким терміново були присвоєні офіцерські звання.
 
Зараз у командуванні ПДВ працює комісія генерального штабу країни-окупанта. Її члени отримали вказівку провести розслідування за кожним фактом відмови та вмовляти командирів повернутися до своїх підрозділів обіцяючи їм соціальні пільги та урядові нагороди.
 
Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, деморализация, украина
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