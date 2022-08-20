20.08.2022 16:56 Дмитрий Колоней

Десантники окупантів відмовляються воювати в Україні

Про це інформує військова розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , зі посиланням на ГУР МО України, через масову відмову офіцерів-десантників брати участь у бойових діях на території України, у командуванні повітрянодесантних військ країни-окупанта прийнято рішення призначати на офіцерські посади контрактників без офіцерських звань і досвіду участі в бойових діях.

Після грандіозних втрат, яких зазнали російські десантники в результаті бойових зіткнень із захисниками України, командування повітрянодесантних військ хоча б частково намагається відновити їхній морально-психологічний стан та боєздатність. Основну увагу приділяють підрозділам де було знищено понад 60 відсотків особового складу та частинам де особовий склад деморалізований і відмовляється від подальшого проходження служби.

Найбільшою проблемою для окупантів є масова відмова від участі у війні командного складу підрозділів ПДВ. На посади від командира взводу до командира батальйону, з подальшим виїздом в Україну, відмовляються йти навіть контрактники, яким терміново були присвоєні офіцерські звання.

Зараз у командуванні ПДВ працює комісія генерального штабу країни-окупанта. Її члени отримали вказівку провести розслідування за кожним фактом відмови та вмовляти командирів повернутися до своїх підрозділів обіцяючи їм соціальні пільги та урядові нагороди.