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05.07.2022  16:19   Дмитрий Колоней

Отвлечь от гаджетов: в Харькове создают познавательные игры (фото)

Разработкой игр занимаются педагоги Харькова.

Чтобы отвлечь от гаджетов детей в Харькове создают познавательные игры
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Горсовет, педагоги учреждений дошкольного образования Основянского района готовятся к новому учебному году и создают познавательные игры для детей, чтобы  отвлечь их от гаджетов.  
 
Чтобы отвлечь от гаджетов детей в Харькове создают познавательные игры
 
"Сегодня, к сожалению, содержание игровой деятельности дошкольников значительно обеднело. Вместо познавательных игр, внимание и время детей тратится на электронные гаджеты. Но педагоги нашли выход из этой ситуации: они разрабатывают и создают игры на развитие логического мышления, памяти, моторики, учитывая возрастные особенности ребенка. Эти игры обеспечивают не только интересную и содержательную деятельность, но имеют воспитательную ценность", - отметили в районной администрации.
 
Чтобы отвлечь от гаджетов детей в Харькове создают познавательные игры
 
Тэги:  учебный год, игры, харьков, детские сады
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