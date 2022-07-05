05.07.2022 16:19 Дмитрий Колоней

Отвлечь от гаджетов: в Харькове создают познавательные игры (фото)

Разработкой игр занимаются педагоги Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Горсовет, педагоги учреждений дошкольного образования Основянского района готовятся к новому учебному году и создают познавательные игры для детей, чтобы отвлечь их от гаджетов.

"Сегодня, к сожалению, содержание игровой деятельности дошкольников значительно обеднело. Вместо познавательных игр, внимание и время детей тратится на электронные гаджеты. Но педагоги нашли выход из этой ситуации: они разрабатывают и создают игры на развитие логического мышления, памяти, моторики, учитывая возрастные особенности ребенка. Эти игры обеспечивают не только интересную и содержательную деятельность, но имеют воспитательную ценность", - отметили в районной администрации.