05.07.2022 16:25 Виталий Хиневич

Эксперты назвали причину сильной жары в Европе

Волны жары в Европе усиливают во много раз быстрее, чем где-либо.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что экстремальная жара в Испании, Великобритании и Франции этим летом усугубилась изменениями в струйном течении, сильными западными ветрами, которые дуют над поверхностью планеты, что указывает на еще один способ, которым глобальное потепление может изменить наш климат. Причиной жары могут быть струйные потоки воздуха.

Струйные потоки представляют собой быстро движущиеся пояса ветра, которые движутся волнистыми путями на высоте от 5 до 10 километров (от 3 до 6 миль) над Землей. Они образуются, когда холодный воздух с полюсов сталкивается с более теплым воздухом из тропиков и несут ответственность за такие погодные явления, как бури, дожди и засухи.

Напомним, в Европе бушует аномальная жара