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05.07.2022  16:36   Дмитрий Колоней

В Харькове на десятки миллионов арестовано имущество предприятий страны-агрессора

В Харькове наложен арест на корпоративные права, движимое и недвижимое имущество более десятка предприятий, учредителями которых являются представители страны-агрессора.

 
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, досудебным расследованием установлено, что должностные лица ряда предприятий легализовали полученные в результате неуплаты налогов денежные средства путем проведения финансовых операций с компаниями-учредителями страны-агрессора. в связи с этим арестовано имущество на сумму более 40 млн гривен тринадцати предприятий, подконтрольных стране-агрессору.
 
Также деятельность учредителей и служебных лиц вышеупомянутых предприятий в настоящее время может быть направлена ​​на причинение вреда экономической безопасности Украины, финансирование действий с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти.
 
 
 
Тэги:  агрессия россии, арест имущества, харьков
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