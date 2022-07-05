05.07.2022 16:36 Дмитрий Колоней
В Харькове на десятки миллионов арестовано имущество предприятий страны-агрессора
В Харькове наложен арест на корпоративные права, движимое и недвижимое имущество более десятка предприятий, учредителями которых являются представители страны-агрессора.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Прокуратуру, досудебным расследованием установлено, что должностные лица ряда предприятий легализовали полученные в результате неуплаты налогов денежные средства путем проведения финансовых операций с компаниями-учредителями страны-агрессора. в связи с этим арестовано имущество на сумму более 40 млн гривен тринадцати предприятий, подконтрольных стране-агрессору.
Также деятельность учредителей и служебных лиц вышеупомянутых предприятий в настоящее время может быть направлена на причинение вреда экономической безопасности Украины, финансирование действий с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти.
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