05.07.2022 16:36 Дмитрий Колоней

В Харькове на десятки миллионов арестовано имущество предприятий страны-агрессора

В Харькове наложен арест на корпоративные права, движимое и недвижимое имущество более десятка предприятий, учредителями которых являются представители страны-агрессора.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, досудебным расследованием установлено, что должностные лица ряда предприятий легализовали полученные в результате неуплаты налогов денежные средства путем проведения финансовых операций с компаниями-учредителями страны-агрессора. в связи с этим арестовано имущество на сумму более 40 млн гривен тринадцати предприятий, подконтрольных стране-агрессору.

Также деятельность учредителей и служебных лиц вышеупомянутых предприятий в настоящее время может быть направлена ​​на причинение вреда экономической безопасности Украины, финансирование действий с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, захвата государственной власти.